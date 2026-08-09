Angola: Boxe - Maria Liberal conserve son titre national

Luanda — La boxeuse du club La-Finca, Maria Liberal, a remporté samedi à Luanda le Championnat national senior féminin de boxe dans la catégorie des 60 kg, en s'imposant aux points, par décision partagée, face à Loide Pinto, de l'Interclube.

Le combat, disputé au pavillon de la Cidadela, a permis à Maria Liberal de décrocher le troisième titre national de sa carrière, après ses sacres en 2023 et 2025.

Avec ce nouveau titre, la boxeuse obtient également sa qualification pour la Coupe des Étoiles, compétition qui se disputera à Luena, dans la province du Moxico, à la fin du mois.

Dans la catégorie des 70 kg, sa coéquipière du La-Finca, Leonela Francisco, a été sacrée championne nationale après avoir battu Mariana Mbiavanga, de l'Águia Clube, par arrêt de l'arbitre (RSC) dès le premier round.

Rosa Prudente, de l'Interclube, a remporté le titre dans la catégorie des 57 kg après avoir pris le dessus sur Nick Nadia, du Bull Gig, par décision partagée.

Chez les 54 kg, Paulina Zita, également de l'Interclube, a décroché la médaille d'or en battant Tengua Maria, du Mavinga Clube, qui s'est adjugé la médaille d'argent.