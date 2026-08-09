Ile Maurice: Du lourd pour La Cure Waves, ASPL 2000 épargné

La Cure Waves, le champion de Maurice, connaît son adversaire pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Les Portlouisiens sont tombés sur Orlando Pirates, champions d'Afrique du Sud. ASPL 2000, finaliste malheureux de la MFA Cup, ASPL 2000 a hérité des Botswanais du Jwaneng Galaxy au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Pas gâté par le tirage, Jérôme Thomas, l'entraîneur de La Cure Waves, demeure réaliste toutefois. Il sait qu'il n'a pas les mêmes armes pour lutter face au mastodonte sud-africain. Son ambition est de réaliser un bon match à domicile malgré tout. «Le tirage n'est pas en notre faveur. Nous savons qu'Orlando Pirates est une grande équipe et qui plus est professionnelle. La Cure Waves est une formation amateur et nous n'avons pas les mêmes moyens. Néanmoins, le tirage est fait, nous devons simplement nous préparer adéquatement. Nous avons déjà repris l'entraînement depuis trois semaines. Il y a un bon groupe, et notre objectif est de réaliser un match correct à domicile».

La Cure Waves a déjà complété son marché des transferts, en s'attachant les services d'un défenseur central, à savoir Jean-Steven Etienne. Les milieux de terrain Pascal Colin et David Aristide ont également rejoint l'effectif, tout comme Ezra Nomenjanahary qui évolue comme milieu offensif.

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De son côté, Clarel Beeharry, le coach de l'ASPL 2000, a été quelque peu épargné par le tirage. Le club de la capitale a hérité des Botswanais du Jwaneng Galaxy. Une formation qui ne garde pas un bon souvenir de Maurice puisqu'elle a déjà été battue par Roche-Bois Bolton City en 2019. «Je ne connais pas cette équipe. C'est maintenant que je vais analyser cette formation. Je sais que Bolton City a déjà éliminé ce club en Coupe d'Afrique. Mais je le répète toujours à mes joueurs que nous devons avant toute chose, respecter l'adversaire. Nous avons déjà débuté le travail bien avant le tirage. Et j'ai déjà intégré dans le mental de mes joueurs que nous devons aller le plus loin possible dans cette compétition. On veut réaliser une bonne prestation pour le pays surtout».

Les rencontres de ces tours préliminaires auront lieu entre le 4 et le 7 septembre 2026 pour le match aller et entre le 11 et le 13 septembre pour le match retour.