Afrique: Adrien Duval conserve son siège au Parlement panafricain

L'élu du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) Adrien Duval quitte deux responsabilités importantes au sein de l'Assemblée nationale. Il n'occupera désormais plus le poste de Whip de l'opposition ni celui de président du Public Accounts Committee (PAC).

Mais son retrait de ces fonctions ne signifie pas pour autant son départ des structures parlementaires. Le député correctif demeure membre de l'ensemble des comités parlementaires dont il fait partie, ainsi que du Parlement panafricain. Il continuera donc à participer aux travaux de cette institution de l'Union africaine.

Cette présence prend un relief particulier lorsqu'on revient sur la polémique de l'année dernière. Adrien Duval avait alors dénoncé l'absence de représentants de l'opposition dans la délégation mauricienne envoyée à la cinquième session ordinaire du Parlement panafricain, à Midrand, en Afrique du Sud. Dans une question parlementaire adressée au Premier ministre, l'ancien speaker avait réclamé des explications sur la composition de la délégation, estimant que celle-ci ne reflétait pas la diversité politique de l'Assemblée nationale. Il avait également soulevé la question de la représentation féminine et des dépenses engagées pour cette mission.

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Le protocole relatif au Parlement panafricain prévoit en effet que les délé- gations nationales reflètent la diversité politique de leur parlement, avec au moins deux femmes parmi les cinq représentants. À l'époque, le parlementaire du PMSD avait dénoncé une «insulte faite aux femmes» et aux principes de bonne gouvernance, tout en qualifiant la situation de gaspillage d'argent public.

Aujourd'hui, alors que le député bleu abandonne certaines de ses responsabilités à l'Assemblée nationale, son maintien au Parlement panafricain lui permet de conserver un rôle dans cette instance continentale.