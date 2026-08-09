Ile Maurice: Finale entre le leader et son dauphin

Ce sera un peu la finale du championnat féminin ce samedi sur le terrain de la MFA à Trianon. AS Quatre-Bornes, leader du championnat avec 18 points et un match en plus, croise le fer avec Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers, deuxième du tableau avec 15 unités au compteur dans le match phare de la 9e journée du championnat féminin. Tout est réuni pour que cette rencontre soit remplie de suspense.

D'un côté, les Quatrebornaises ont déjà inscrit 37 buts en six rencontres disputées et n'en ont pris que deux. En face, les Wanderers ont la meilleure attaque avec 38 buts inscrits. Elles ont concédé trois occasions toutefois. Les deux rivales affichent un bilan plus ou moins similaire et ce sera tant mieux pour le spectacle. Dimanche, Mangalkhan SC sera aux prises avec Black Rhinos. Les deux équipes ont trois points au compteur.

Les Curepipiennes sont lanterne rouge du classement juste derrière leur adversaire de ce dimanche. Les deux clubs n'ont décroché qu'une victoire depuis le début de la saison. Enfin, MFA/ HPC jouera un match plus ou moins équilibré face à La Cure Sylvester. Ce dernier reste sur une lourde défaite au terme de sa dernière sortie.

Programme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Samedi - 15h30

AS Quatre-Bornes - GRSE Wanderers - MFA

Dimanche - MFA

Mangalkhan SC - Black Rhinos - 13h

MFA/HPC - La Cure Sylvester - 15h30