Ile Maurice: Roshi Bhadain - «L'Alliance du changement, li mem gouvernma, li mem lopozision»

Véronique Leu-Govind doit démissionner comme députée de l'Assemblée nationale pour des raisons éthiques, même s'il n'y a rien sur le plan légal contre elle. C'est l'appel lancé par Sylvia Edouard, membre du Reform Party, hier lors d'une conférence de presse du parti à Ebène.

Le leader, Roshi Bhadain, pour sa part est revenu sur les mesures incluses dans le Finance Bill et a annoncé que le Reform Party va présenter des candidats dans plus de 100 villages aux prochaines élections villageoises prévues vers la fin de 2026.

Entouré des principaux membres de son parti, Roshi Bhadain s'est tout d'abord attardé sur des mesures votées dans le Finance Bill. Selon lui, les députés qui ont voté pour cette loi resteront dans l'histoire comme des personnes «ki finn ras pansion vye dimounn». Sur le secret bancaire, il a affirmé que la Financial Crimes Commission (FCC) a maintenant des pouvoirs pour enquêter sur les individus comme sur les entrepreneurs et importateurs. «Tou dimounn inn vinn sispe aster.»

Répondant aux questions sur les derniers développements politiques, Roshi Bhadain a déclaré que le peuple avait voté pour l'Alliance du changement avec un score de 60-0 en novembre 2024, mais aujourd'hui «l'Alliance du changement, li mem gou- vernma, li mem lopozision».

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Sur les possibles échanges entre son parti et le junior minister révoqué Sydney Pierre, Roshi Bhadain a dit qu'il ne va pas révéler les conversations qu'il a eues avec lui, qu'il ne va pas dire du mal de lui et que ce dernier a le libre arbitre, pour faire ce que sa conscience lui dicte. «Se so desizion, se so swa», a-t-il souligné. Sur les incidents qui s'étaient produits dans la cour de la FCC impliquant des partisans du MSM, il a déclaré que les personnes peuvent venir soutenir leurs leaders politiques mais sans faire du désordre. «Ek bizin les bann zournalis fer zot travay», a-t-il insisté.

Enfin sur les prochaines élections villageoises, Roshi Bhadain a annoncé que le Reform Party sera bien présent dans les villages. «Nous allons enclencher notre machinerie électorale. Nou pou met bann lekip dan preske tou vilaz. C'est un gros travail qui se présente devant nous. Nous allons faire encore plus de meetings et encore plus de réunions pour expliquer tout ce qui doit être expliqué.»