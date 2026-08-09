Ile Maurice: Une jeune femme de 18 ans secourue après une chute sur la montagne Fayence

Une randonnée en montagne a viré à l'inquiétude ce samedi 8 août, à Camp-de-Masque. Une jeune femme de 18 ans a été blessée après avoir heurté un rocher alors qu'elle se trouvait sur la montagne Fayence.

Alertés, les pompiers de Flacq se sont rapidement rendus sur place pour lui porter secours. Blessée au dos, la jeune femme se trouvait dans une zone difficile d'accès, compliquant considérablement son évacuation par voie terrestre.

Dans un premier temps, les secouristes avaient envisagé de la redescendre à l'aide d'une civière. Toutefois, en raison d'une blessure à la colonne vertébrale, son déplacement présentait un risque d'aggravation de son état. Une évacuation par hélicoptère a donc été sollicitée.

L'hélicoptère est arrivé sur les lieux à 16 h 25. La jeune femme a ensuite été prise en charge avant d'être transportée au SAJ Hospital afin d'y recevoir les soins nécessaires.