Ile Maurice: Quatre blessés dans un accident impliquant cinq véhicules

8 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route impliquant cinq véhicules s'est produit dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, sur la Royal Road, à Belvédère, près de Buctowar Hardware. Quatre personnes, dont un bébé de 18 mois, ont été blessées.

Selon les premières informations recueillies, un véhicule venant de Belvédère et se dirigeant vers Lallmatie aurait ralenti afin de contourner deux voitures stationnées le long de la route. C'est à ce moment-là qu'un autre véhicule aurait percuté l'arrière de la voiture. Sous la violence du choc, celle-ci aurait été projetée contre plusieurs autres véhicules, dont une voiture arrivant en sens inverse. Au total, cinq véhicules ont été impliqués dans la collision.

Les blessés ont été transportés au SAJ Hospital par ambulance et avec l'aide de volontaires. Après avoir reçu des soins, trois d'entre elles ont pu regagner leur domicile sous traitement.

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Les conducteurs de trois des véhicules impliqués ont été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Les conducteurs de deux autres véhicules avaient toutefois quitté les lieux avant l'arrivée de la police, alors que la situation était devenue tendue en raison de la présence de plusieurs personnes sur place. La police cherche désormais à retrouver et à interroger les propriétaires des deux véhicules concernés.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.

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