Ile Maurice: Une soirée pour faire vibrer l'âme du «Séga tipik»

Le 11 août, le Caudan Arts Centre rendra hommage à Michel Legris, figure incontournable du patrimoine musical mauricien.

Le son profond de la ravanne, les voix qui se répondent et l'énergie brute du séga tipik envahiront le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, le 11 août prochain. Intitulée Kapitenn 95, cette soirée célèbre le 95e anniversaire de naissance de Michel Legris, affectueusement surnommé Kapitenn, l'un des plus grands ambassadeurs du séga traditionnel mauricien. Organisé par le Michel Legris Trust et Babani, avec le soutien de Kreol Art, l'événement promet une immersion dans un patrimoine vivant, qui continue de rassembler les générations.

Depuis plusieurs années, la famille de Michel Legris se réunit chaque 11 août pour honorer sa mémoire. Cette année, ce rendez-vous prend une nouvelle dimension en quittant le cercle familial pour investir la scène du théâtre. L'objectif est de partager avec le grand public l'essence même du séga tipik, dans une ambiance intimiste où la musique se vit au plus près des artistes, sans artifices ni mise en scène spectaculaire.

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Né en 1931 à Rose-Hill, Michel Legris a marqué l'histoire culturelle du pays. Ouvrier de la sucrerie du domaine Mon Loisir, il s'est fait connaître en remportant, en 1972, le concours Sugar Time grâce à sa célèbre chanson Mo Capitaine. Cette victoire a lancé une carrière qui l'a conduit bien au-delà des frontières mauriciennes. Avec son groupe Étoile d'Or, il s'est produit dans plusieurs pays, notamment en France, en Inde, en Chine, à La Réunion, à Rodrigues et en Australie. En 1993, il a également représenté Maurice lors d'un événement de la Francophonie, organisé au siège des Nations unies.

Mais Michel Legris n'était pas seulement un chanteur. Artisan passionné, il fabriquait des ravannes, cet instrument emblématique du sega tipik confectionné à partir d'un cadre en bois et d'une peau de chèvre tendue. Il a aussi joué un rôle majeur dans la reconnaissance du séga tipik comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco en 2014. Quelques années auparavant, en 2007, il avait été fait Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK) pour sa contribution exceptionnelle à la culture nationale.

La célébration du 11 août débutera dès 17 heures avec une exposition retraçant le parcours de l'artiste. Des photographies d'archives retracent les temps forts de sa vie, et plusieurs artistes mauriciens présenteront des oeuvres réalisées en son honneur.

À partir de 20 heures, place au concert. Le public retrouvera Groupe Étoile d'Or - Zeneration Michel Legris, qui perpétue aujourd'hui l'héritage musical du Kapitenn grâce à la nouvelle génération de la famille Legris. D'autres artistes, ayant partagé la scène avec lui ou ayant appris à ses côtés, se joindront à cette soirée placée sous le signe de la transmission et du respect des traditions.

Au-delà de l'hommage rendu à un homme, Kapitenn 95 célèbre une musique profondément enracinée dans l'identité mauricienne. Le séga tipik, porté par la ravanne, la maravanne et le triangle, raconte l'histoire, les joies, les peines et la résilience d'un peuple.

Cette édition marque également le début d'un nouveau rendez-vous annuel, destiné à faire vivre cet héritage auprès des jeunes générations et de tous les amoureux de la culture mauricienne.