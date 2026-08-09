Ile Maurice: Supertote Golden Trophy - Tamarisk Tree explose le record du 2200 m

La dernière épreuve préparatoire en vue du Maiden, disputé le 6 septembre prochain, a vu la victoire du favori Tamarisk Tree. Ayant bénéficié de la meilleure préparation en vue du Supertote Golden Trophy, l'alezan de l'écurie Foo Kune a déroulé en ligne droite pour s'imposer en temps record devant Rapidash.

Juste avant, Manoel Nunes avait ouvert son compteur pour la journée avec Superior Force. Même s'il était aligné pour la première fois de sa carrière sur 2050 m, le coursier de l'écurie Foo Kune a disposé de ses adversaires avec une facilité déconcertante, Nunes le sollicitant à peine en ligne droite.

Ce 12e acte a démarré avec le doublé de Denis Schwarz pour le compte de l'écurie Ruhee. Le Sud-Africain a d'abord mené Royal Port Louis à bon port dans l'épreuve d'ouverture avant de récidiver juste après avec le gris Master Of Mystery, qui retrouvait la compétition après presque deux mois. Doublé également pour l'écurie Gujadhur, qui s'est offert les deux dernières courses au programme. Crescent (7e course) a ainsi signé sa 9e victoire d'affilée sur notre turf en réalisant le pillar to post sous la selle de Raymond Danielson, qui remit ça avec Boom Town pour le premier succès de ce dernier au Champ-de-Mars.

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L'écurie Aqua Stallions était aussi de la fête grâce à Stated. Sous la conduite de Pierre Corne Orffer, l'alezan a pris la direction des opérations avant de résister à l'assaut des finisseurs. Défait dans le Supertote Golden Trophy avec Good Council, l'écurie Arveen Nagadoo a su tirer son épingle du jeu par l'entremise de Holy Star, lauréat de la troisième épreuve sous la conduite de Taka.