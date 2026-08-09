Ile Maurice: Quatre personnes interpellées

8 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération menée conjointement par les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les douaniers de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) a abouti à l'interpellation de quatre personnes, le mercredi 6 août, au SSR International Airport. Une importante somme d'argent en devises étrangères a été retrouvée en leur possession.

L'intervention s'est déroulée vers 17 heures dans le hall des départs de l'aéroport. Les quatre suspects, tous de nationalité mauricienne et âgés de 25 à 49 ans, ont été arrêtés et inculpés de blanchiment d'argent.

Selon nos recoupements d'informations, le premier suspect, âgé de 49 ans et domicilié à Pointe-aux-Sables, avait en sa possession 5 850 euros.

Une deuxième personne, également âgée de 49 ans et habitant à Elizabethville, Baie-du-Tombeau, a été trouvée en possession de 7 650 euros.

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Le troisième suspect, âgé de 30 ans et résidant à Baie-du-Tombeau, détenait pour sa part 6 630 euros, 540 livres sterling, 400 yuans chinois et 4 590 bahts thaïlandais.

La quatrième personne interpellée, âgée de 25 ans et habitant également Baie-du-Tombeau, avait en sa possession 8 000 euros.

Ce qui fait un total de 28 130 euros, auxquels s'ajoutent les autres devises étrangères, soit 540 GBP, 400 CNY et 4 590 bahts thaïlandais.

Les téléphones portables retrouvés sur les quatre personnes ont également été saisis pour les besoins de l'enquête.

Les quatre suspects ont été placés en état d'arrestation. Les circonstances entourant la provenance de ces fonds ainsi que leur destination devront désormais être établies par les enquêteurs. Les autorités devront notamment déterminer s'il existe un lien entre les différentes sommes retrouvées et si celles-ci sont susceptibles de provenir d'activités illégales.

L'enquête se poursuit sous la supervision des unités concernées.

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