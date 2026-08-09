Ile Maurice: L'intelligence artificielle au coeur de la transformation du monde du travail

L'association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) a donné le coup d'envoi de l'AXCON - Annual HR Congress, hier, à l'InterContinental Hotel, Balaclava. Le congrès réunit jusqu'au 9 août des professionnels des ressources humaines, des experts internationaux et des acteurs du monde des affaires sur le thème «The AI Powered Workplace: Building Human-AI Collaboration».

Lors de son discours d'ouverture, le président de la République, Dharam Gokhool, a souligné que «la question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle fera partie de nos organisations mais comment faire en sorte que les organisations restent humaines tout en devenant de plus en plus intelligentes».

Empathie, jugement éthique, créativité, leadership, confiance et compréhension des comportements humains demeurent, a-t-il soutenu, indispensables dans le monde professionnel, soulignant l'importance de placer «Human» avant «AI» dans le concept de collaboration homme-machine. Le président a également mis l'accent sur le défi des compétences. Alors que les entreprises peuvent acquérir des technologies et des plateformes sophistiquées, les compétences nécessaires pour les comprendre, les utiliser et les gérer doivent être développées localement.

Culture de l'urgence permanente

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Dans ce contexte, les professionnels des ressources humaines sont appelés à jouer un rôle central. Selon le président, l'intégration de l'IA ne peut être laissée au seul département informatique. Les responsables RH devront anticiper les compétences requises, identifier les besoins de formation, redéfinir les fonctions et accompagner les employés dans cette transition. «Une organisation ne se transforme pas simplement parce qu'elle installe une nouvelle technologie. Elle se transforme lorsque ses employés évoluent avec elle», a-t-il déclaré. Le rôle des RH évolue ainsi vers une nouvelle responsabilité : «la gestion de l'adaptation humaine».

Le président a par ailleurs mis en garde contre les risques de stress et de burn-out. «La technologie doit libérer les personnes du travail répétitif. Elle ne doit pas les enfermer dans une culture d'urgence permanente», a-t-il prévenu.

Areff Salauroo, CEO de La Sentinelle Group, président des Affaires internationales de la MAHRP et président de l'International Confederation of Human Resource Associations, hier lors du congrès.

De son côté, Areff Salauroo, CEO de La Sentinelle Group, président des Affaires internationales de la MAHRP et président de l'International Confederation of Human Resource Associations, a expliqué que le thème de cette édition vise à placer l'IA dans une perspective concrète pour les professionnels des RH. Il a notamment évoqué l'évolution rapide de l'IA. Selon lui, les entreprises doivent désormais apprendre à combiner «la rapidité et la puissance analytique de l'intelligence artificielle avec l'empathie, le jugement et la créativité humaines».

L'AXCON accueille également plusieurs intervenants internationaux, dont PR Basavaraju, président national du National Institute of Personnel Management, Vishwesh Kulkarni, président sortant de cette institution et Chairman de Yashaswi Group, ainsi que le Dr Steevan Pinto, le Dr Shivaji Mundhe et Sylvia Mamorare, présidente de l'Institute of People Management - South Africa.

Les travaux se poursuivent avec plusieurs présentations consacrées aux différentes facettes de l'IA. Vasenden Dorasami, Head of AI Transformation of Enterprise and Public Sector chez Mauritius Telecom, aborde notamment les enjeux liés à la confiance et à l'authenticité, notamment les biais algorithmiques, les hallucinations de l'IA et les deepfakes, ainsi que des concepts émergents comme l'IA agentique, l'IA multimodale et le prompt injection.

D'autres interventions portent sur la transformation des RH, la collaboration homme-IA, l'éthique de l'IA dans les processus de recrutement, la peur suscitée par l'IA dans le monde professionnel et l'intégration de l'IA dans les programmes de formation. Parmi les intervenants figurent Marc Israel, Tasweem Beelunkhan, Aartee Dayal, Ali Hoolash et Vishwesh Kulkarni.

Dharam Gokhool a rappelé que l'avenir du travail ne devait pas être réduit à une question de machines et d'algorithmes. «Il doit rester une discussion sur les personnes», a-t-il affirmé, avant d'appeler à préparer non seulement les organisations aux technologies de demain, mais surtout leurs employés aux opportunités à venir.

Traduction assistée : Kaviraj Sukon insiste sur l'urgence de la formation

L'intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme une réalité incontournable dans le monde professionnel. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, a évoqué notamment les services de traduction automatisée. Des outils accessibles via un simple QR code permettent aujourd'hui d'obtenir instantanément des traductions dans plusieurs langues, réduisant le recours aux traducteurs humains lors de certaines conférences. Kaviraj Sukon a surtout insisté sur l'urgence de former les employés et les étudiants aux outils intégrant l'IA. Il a toutefois mis en garde contre les risques liés à l'utilisation de technologies imparfaites. «Aucun outil d'IA n'est précis à 100 %», a-t-il rappelé, plaidant pour une formation et une supervision adéquate, ainsi qu'un accompagnement adapté aux forces et faiblesses des employés.