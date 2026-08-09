Ile Maurice: Le Bouchon - Trois baleines échouées et des question

Au Bouchon, la mer ne cesse de rendre ses morts. En quelques jours, trois baleines à bec ont été retrouvées échouées sur cette portion du littoral sud-est. La dernière a été découverte le jeudi 6 août, faisant ressurgir une inquiétude qui dépasse désormais la simple curiosité suscitée par un échouage inhabituel.

Les deux premiers cétacés avaient été retrouvés morts le mardi 4 août. D'abord pris pour des dauphins, ils ont été identifiés par les spécialistes du département Fisheries comme des baleines à bec, appartenant à la famille des Ziphiidae. Les premières observations avaient également laissé penser qu'il pourrait s'agir d'une femelle adulte et de son petit. La découverte d'un troisième animal dans le même secteur ajoute une dimension particulière à l'événement.

Hier, les nécropsies des carcasses ont été conduites à La Vanille Crocodile Park, en présence des services concernés. Ces examens doivent permettre aux experts du département Fisheries et aux services vétérinaires de rechercher d'éventuelles lésions, infections, signes de maladie, traumatismes ou autres anomalies susceptibles d'éclairer les circonstances de leur mort. Les résultats sont attendus incessamment. Pour l'heure, aucune conclusion ne peut être tirée.

Un éléphant de mer a été retrouvé aux Salines cette semaine.

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Dans les villages voisins, pourtant, les interrogations vont déjà bon train. Plusieurs habitants évoquent spontanément la mer particulièrement mauvaise observée durant la semaine écoulée. Une mer agitée pourrait-elle avoir désorienté ou affaibli ces animaux ? C'est une piste évoquée localement, mais elle ne constitue pas, à ce stade, une explication scientifique établie.

El Niño

Le contexte climatique nourrit aussi les discussions. L'Organisation météorologique mondiale indique que les conditions El Niño se développent dans le Pacifique et devraient se renforcer durant les prochains mois, avec des effets possibles sur les régimes météorologiques et océaniques à l'échelle mondiale. Mais établir un lien direct entre ce phénomène et les échouages du Bouchon serait prématuré. El Niño est un facteur climatique global, pas une explication automatique à un événement local.

Une autre hypothèse est plus sensible : celle d'une pollution marine. Le souvenir du Wakashio reste profondément ancré dans la mémoire du Sud-Est. Après le naufrage du vraquier en juillet 2020 et la fuite d'hydrocarbures, de nombreux dauphins avaient été retrouvés morts dans la région. Les premières autopsies réalisées à l'époque n'avaient pas détecté d'hydrocarbures dans les organes examinés, tout en révélant des blessures chez les animaux étudiés.

Cinq ans plus tard, le doute renaît dès que plusieurs cétacés apparaissent morts sur les mêmes côtes.

Mais cette fois encore, la réponse devra venir des analyses. Au Bouchon, la mer a posé la question. Les nécropsies devront tenter d'y répondre.