Maroc: Sebta ou la confection médiatique d'une crise migratoire - Lecture critique de la couverture nationale et internationale depuis le Sud global

Résumé

Les événements survenus récemment à Sebta ont rapidement occupé les premières pages de la presse marocaine, espagnole et internationale. Pourtant, derrière cette abondance médiatique se dessinent des cadrages profondément divergents, révélateurs des rapports de force qui structurent la gouvernance mondiale des migrations. Cet article propose une lecture critique de cette couverture médiatique à partir d'une perspective issue du Sud global. Il montre que la majorité des médias ont privilégié une approche événementielle, sécuritaire et émotionnelle, au détriment d'une compréhension structurelle des mobilités. L'analyse révèle également que les migrants eux-mêmes demeurent largement absents du récit, tandis que les Etats, les frontières et les dispositifs sécuritaires occupent le centre de la narration.

Lorsque la frontière devient un spectacle médiatique

Les images ont fait le tour du monde : des centaines, puis des milliers de jeunes Marocains nageant vers Sebta, certains marchant pendant plusieurs dizaines de kilomètres depuis Tétouan ou Fnideq, d'autres tentant d'escalader les barrières ou dormant devant le CETI.

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En quelques heures, Sebta est redevenue un symbole mondial de la «crise migratoire».

Mais une question mérite d'être posée : Qu'est-ce que la presse a réellement raconté ?

Car l'événement médiatique ne correspond jamais parfaitement à l'événement social.

Comme l'a montré Pierre Bourdieu, les médias ne décrivent pas simplement le réel ; ils le construisent à travers des choix éditoriaux, des catégories d'analyse et des hiérarchies de l'information.

Or, dans le cas de Sebta, la quasi-totalité des couvertures médiatiques repose sur un même présupposé : la frontière constitue le coeur du problème.

Pour un chercheur du Sud global, cette hypothèse mérite d'être renversée.

La frontière n'est pas la cause.

Elle est le lieu où deviennent visibles des fractures économiques, sociales et politiques produites bien en amont.

La presse internationale : une crise vue depuis l'Europe

La couverture internationale s'est principalement organisée autour de trois registres.

Le premier est celui de la pression migratoire.

Les articles multiplient les chiffres :

nombre d'arrivées,

capacité du CETI,

saturation des services,

risques pour Schengen,

réactions des autorités espagnoles.

Dans cette narration, la migration apparaît essentiellement comme une question de gestion.

Les migrants deviennent des flux. Les personnes disparaissent derrière les statistiques.

Le deuxième registre est celui de la sécurité. Les expressions les plus fréquentes sont révélatrices :

pression aux frontières;

crise migratoire;

vague migratoire;

afflux massif;

urgence sécuritaire.

Le vocabulaire militaire remplace progressivement celui des sciences sociales. Les migrants ne sont plus des acteurs sociaux mais des objets de contrôle.

Enfin, la troisième lecture est institutionnelle. L'essentiel des articles donne la parole :

aux ministres,

aux responsables européens,

aux autorités locales,

aux forces de sécurité,

aux ONG.

Les jeunes ayant traversé la mer restent largement silencieux. Le paradoxe est frappant :

les principaux concernés parlent le moins.

La presse espagnole : entre l'humanitaire et la souveraineté

La presse espagnole apparaît plus nuancée. Deux récits coexistent.

Le premier insiste sur la catastrophe humanitaire. Les médias évoquent :

les noyades ;

les mineurs isolés ;

la saturation du centre d'accueil ;

les difficultés des associations.

Le second mobilise davantage le registre de la souveraineté nationale. Les déclarations politiques rappellent que :

les frontières doivent être protégées;

la coopération avec le Maroc doit être renforcée ;

les réseaux criminels doivent être démantelés.

Ces deux lectures ne sont pas contradictoires. Elles illustrent parfaitement ce que Didier Bigo appelle la sécuritisation humanitaire : la protection des personnes devient progressivement inséparable du contrôle des frontières.

La presse marocaine : entre émotion nationale et silence structurel

Au Maroc, la couverture médiatique obéit à une logique différente. Les images des jeunes nageant vers Sebta ont suscité une forte émotion. Mais cette émotion s'est rapidement transformée en débat politique.

Trois types de récits dominent. Le premier insiste sur le patriotisme. Les jeunes sont présentés comme des victimes :

du désespoir ;

des réseaux criminels ;

des fausses informations.

Le deuxième met l'accent sur l'action des autorités marocaines :

opérations de secours ;

lutte contre les passeurs ;

coopération avec l'Espagne.

Le troisième, plus rare, interroge les causes profondes. Mais il demeure largement minoritaire.

Très peu d'articles questionnent :

les transformations du marché du travail marocain ;

les nouvelles aspirations de la jeunesse ;

l'échec des mécanismes d'intégration sociale ;

le rôle des réseaux sociaux dans la fabrication de l'imaginaire migratoire.

Autrement dit, la plupart des médias décrivent l'événement sans analyser les processus qui l'ont rendu possible.

Une obsession commune : compter plutôt que comprendre

Qu'elle soit européenne ou marocaine, la presse partage un même réflexe. Compter :

les arrivées ;

les morts ;

les mineurs ;

les places disponibles ;

les kilomètres de clôtures.

Or les chiffres, aussi indispensables soient-ils, ne disent rien :

des trajectoires individuelles ;

des imaginaires migratoires ;

des émotions ;

des frustrations accumulées.

Ils produisent une illusion d'objectivité. Mais ils laissent dans l'ombre les mécanismes sociaux.

Les grands absents du récit

L'un des enseignements majeurs de cette couverture réside dans ce qu'elle ne raconte pas.

Très peu de médias interrogent : Les aspirations des jeunes. Pourquoi des adolescents acceptent-ils de risquer leur vie ? Pourquoi la mer apparaît-elle comme une solution crédible ? Ces questions demeurent largement marginales.

Les réseaux sociaux

Les travaux de MigraPress montrent pourtant que les plateformes numériques jouent un rôle central dans la circulation :

des rumeurs ;

des vidéos ;

des imaginaires de réussite.

Les décisions migratoires ne se construisent plus uniquement dans la famille. Elles circulent désormais :

sur TikTok,

sur Facebook,

sur WhatsApp,

à travers des récits viraux.

Cette dimension reste très peu explorée.

L'histoire longue

Enfin, la plupart des analyses oublient que Sebta constitue depuis plusieurs décennies un laboratoire des politiques migratoires euro-méditerranéennes. L'événement est présenté comme exceptionnel. Or il s'inscrit dans une histoire longue faite :

d'externalisation ;

de militarisation ;

de coopération sécuritaire.

Une lecture du Sud global : déplacer le regard

Observer Sebta depuis le Sud global implique un changement de perspective. La question n'est plus seulement : Comment protéger la frontière ?

Mais : Pourquoi des milliers de jeunes considèrent-ils la frontière comme leur seul horizon ?

Cette inversion est fondamentale. Car elle transforme la migration : d'un problème sécuritaire en symptôme d'inégalités mondiales. Dans cette perspective, Sebta n'est pas seulement une frontière européenne. Elle constitue un révélateur des asymétries entre Nord et Sud. Elle montre comment la mobilité reste profondément inégalitaire : les capitaux circulent librement, les marchandises franchissent les frontières, mais les personnes continuent d'être sélectionnées.

Conclusion : sortir de la grammaire de la crise

Les événements de Sebta montrent moins une crise migratoire qu'une crise des récits sur la migration. La couverture médiatique demeure largement prisonnière d'une grammaire de l'urgence: urgence sécuritaire, urgence humanitaire, urgence politique.

Cette logique produit une succession d'événements spectaculaires sans jamais interroger leurs causes profondes.

Pour les chercheurs du Sud global, l'enjeu consiste précisément à déplacer le regard.

Il ne s'agit pas de nier les défis que pose la gestion des frontières, ni les responsabilités des Etats. Il s'agit de rappeler que les migrations ne peuvent être réduites à une question de contrôle territorial. Elles sont aussi le produit de trajectoires historiques, d'inégalités de développement, de politiques économiques, de circulations d'images et d'aspirations, ainsi que de rapports de force qui structurent les relations entre le Nord et le Sud.

A cet égard, Sebta n'est pas seulement un espace frontalier. Elle est devenue un observatoire privilégié des contradictions de la gouvernance migratoire contemporaine. Comprendre ce qui s'y joue exige de dépasser les récits de l'urgence pour construire une véritable sociologie des mobilités, attentive aux voix des migrants, aux imaginaires qui nourrissent leurs projets et aux responsabilités partagées des deux rives de la Méditerranée. C'est à cette condition que l'analyse scientifique pourra contribuer à dépasser les représentations simplificatrices et à éclairer les choix publics par une connaissance fondée sur les faits plutôt que sur l'émotion ou le seul impératif sécuritaire.