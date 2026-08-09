Afrique: CAN féminine - Quatre prétendantes, deux affiches et le Brésil en ligne de mire

Les quarts de finale de la CAN féminine dépassent largement le cadre continental : les deux vainqueurs de samedi décrocheront leur place dans le dernier carré et, avec elle, un billet direct pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Les calculatrices sont définitivement rangées au vestiaire. Les scénarios de qualification, les différences de buts et les comptes d'apothicaire appartiennent désormais au passé. La Coupe d'Afrique des nations féminine entre dans sa phase la plus exigeante, celle où le football ne laisse plus de place au rattrapage.

Quatre équipes fouleront ce samedi les pelouses des stades Moulay Rachid à Casablanca et Moulay El Hassan à Rabat avec la même ambition : poursuivre leur route vers le titre continental et s'offrir, dans le même mouvement, un voyage vers le Brésil. Deux seulement y parviendront. Le programme est à la hauteur de l'enjeu. En lever de rideau, dans la capitale économique, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec une Algérie qui a surpris bien des observateurs depuis le début du tournoi.

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Puis viendra le plat de résistance à Rabat, celui que tout le Maroc attend : les Lionnes de l'Atlas face aux championnes d'Afrique 2022, l'Afrique du Sud, dans un duel qui ressemble déjà à une finale avant la lettre et à un semblant de revanche (2022). Mais, au-delà des résultats, ces deux rencontres opposent quatre visions du football féminin africain. Quatre identités. Quatre manières de gagner.

Le Maroc, la maturité d'une grande équipe

Le deuxième quart de finale en nocturne concentre naturellement toutes les attentions. Le Maroc n'est plus l'équipe enthousiaste qui avait émerveillé le continent lors des précédentes éditions. Les Lionnes sont désormais attendues comme l'une des locomotives du football africain.

Le travail accompli ces dernières années commence à produire tous ses effets. Professionnalisation des clubs, développement de la formation, montée en puissance du championnat national et stabilité du projet sportif ont profondément changé le visage de cette sélection. Sous la conduite de Jorge Vilda, les Marocaines pratiquent un football moderne où la maîtrise technique occupe une place centrale.

La circulation du ballon est fluide, le pressing est coordonné et les changements de rythme permettent souvent de déséquilibrer les défenses les mieux organisées. Les solutions offensives sont multiples. Les ailes apportent de la vitesse, le milieu assure la création tandis que les attaquantes multiplient les appels et les permutations. Mais la principale force des Lionnes réside peut-être dans leur sérénité.

Cette équipe ne se précipite plus. Elle sait attendre son moment, accélérer quand il le faut et gérer les temps faibles avec une maturité qui lui faisait parfois défaut par le passé. A cela s'ajoute un public qui transforme chaque rencontre disputée au Maroc en formidable élan populaire. Un stade ne marque jamais de buts. Mais il peut parfois pousser une équipe à courir un mètre de plus, à gagner un duel supplémentaire ou à croire en une victoire qui semblait inaccessible.

L'Afrique du Sud, une référence du continent

En face se dressera probablement le plus gros obstacle que les Lionnes pouvaient rencontrer avant la finale. Championnes d'Afrique en 2022 au détriment du Maroc justement, les « Banyana Banyana » restent aujourd'hui la référence tactique du football féminin africain. Leur jeu repose sur la maîtrise collective. Elles aiment conserver le ballon, multiplier les combinaisons courtes, déplacer sans cesse le bloc adverse et exploiter les espaces créés par leurs mouvements.

Plus que des individualités, c'est un collectif parfaitement huilé qui fait leur force. Les automatismes sont nombreux, les déplacements intelligents et la qualité technique rarement prise en défaut. L'Afrique du Sud possède également cette expérience des grands rendez-vous qui permet souvent de garder la tête froide lorsque la pression devient maximale. Autant dire que les Lionnes auront face à elles une équipe qui ne renonce jamais à ses principes.

La Côte d'Ivoire, le retour de la force

Les Eléphantes n'ont jamais fait mystère de leur ADN. Leur football est d'abord une affaire d'intensité. Elles aiment imposer un défi physique, étouffer leur adversaire par le pressing et attaquer la profondeur dès la récupération du ballon. Le jeu ivoirien privilégie les transitions rapides, les débordements sur les côtés et les situations de un contre un. Cette verticalité permanente oblige souvent les défenses adverses à jouer sous pression. Autre point fort : les coups de pied arrêtés.

Grâce à leur puissance athlétique, les Ivoiriennes représentent une menace constante dans le jeu aérien. Cette générosité offensive comporte néanmoins un risque. Lorsqu'elles se projettent en nombre, des espaces apparaissent derrière le premier rideau défensif. Une équipe disciplinée peut alors exploiter ces brèches. Face à l'Algérie, les Eléphantes chercheront donc à imposer très vite leur rythme afin d'éviter que leur adversaire ne verrouille la rencontre.

L'Algérie, l'art de la discipline

S'il fallait désigner la révélation tactique de cette CAN, beaucoup pointeraient l'Algérie. Les Vertes ne disposent peut-être pas des individualités les plus médiatiques du tournoi, mais elles compensent largement cela par une remarquable organisation collective. Bloc compact, lignes resserrées, repli rapide et transitions parfaitement exécutées : chaque joueuse connaît précisément son rôle.

Contrairement à d'autres sélections, l'Algérie ne cherche pas absolument à monopoliser le ballon. Elle accepte volontiers de laisser l'initiative avant de frapper au moment opportun. Ce football pragmatique, parfois jugé peu spectaculaire, possède pourtant une qualité essentielle : il fait déjouer l'adversaire. Comme quoi, la possession embellit souvent les statistiques... mais c'est toujours le tableau d'affichage qui raconte la véritable histoire.

Deux affiches, quatre écoles du football africain

Ces deux quarts de finale racontent finalement l'évolution du football féminin sur le continent. La Côte d'Ivoire privilégie la puissance et la verticalité. L'Algérie mise sur l'organisation et l'efficacité. Le Maroc recherche la maîtrise technique et l'équilibre collectif. L'Afrique du Sud demeure le modèle de la possession et du mouvement permanent. Quatre écoles différentes. Quatre identités affirmées. Un même rêve.

A la tombée de la nuit et même bien plus tard, deux sélections célébreront une double récompense : une place en demi-finale de la CAN et un billet direct pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Les deux autres quitteront la pelouse avec le sentiment d'être passées tout près d'un rendez-vous historique. Car c'est toute la beauté et également toute la cruauté du football. Pendant plusieurs mois, on construit une équipe, on affine une tactique, on nourrit une ambition. Puis vient un samedi où tout se résume à quatre-vingt-dix minutes voire 120 et même un peu plus avec des tirs au but fatals pour s'ouvrir les portes d'un Mondial.