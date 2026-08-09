Maroc: Tenue des travaux de la 1ere session de la Commission consultative chargée d'émettre un avis sur la délivrance de la carte du professionnel du cinéma

Les travaux de la 1ere session de la commission consultative chargée d'émettre un avis sur la délivrance de la carte du professionnel du cinéma au titre de l'année 2026 se sont tenus, les 27 et 28 juillet dernier au siège du Centre Cinématographique Marocain (CCM) à Rabat.

À l'ouverture de ses travaux, tenus sous la présidence de Mme Amina Lahraoui, par délégation du directeur du Centre, la Commission a examiné son projet de règlement intérieur et pris connaissance des critères et des règles applicables à l'étude des demandes d'obtention de la carte professionnelle cinématographique, de manière à garantir l'uniformisation de la méthodologie d'examen des dossiers ainsi que le respect des principes d'objectivité, de transparence et d'égalité des chances entre les candidates et les candidats, indique un communiqué du CCM.

Ainsi, la commission a examiné un total de 222 dossiers de candidates et de candidats à l'obtention de la carte professionnelle cinématographique. La répartition par catégories professionnelles s'établit ainsi: 11 dossiers en direction de Production, 43 en Régie, 5 en Services artistiques cinématographiques, 57 en Réalisation, 24 en Image, 9 en Son, 10 en Eclairage, 4 en Machinerie, 20 en Décor, 18 en Costume, 1 en Coiffure, 9 en Maquillage, 5 en Effets spéciaux et 6 en Montage, explique le communiqué.

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L'examen des dossiers a porté sur la vérification du respect des conditions légales et réglementaires requises, ainsi que sur l'évaluation des parcours professionnels, des expériences, des oeuvres réalisées et des pièces produites.

La commission a également procédé au visionnage des films cinématographiques présentées et à des entretiens avec les candidats soumis à cette procédure, notamment les chefs de poste, afin de compléter l'examen de leurs dossiers et d'évaluer leur expérience professionnelle.

À l'issue de ses délibérations, la commission a approuvé l'octroi de la carte professionnelle cinématographique à 191 candidates et candidats, dont 57 femmes et 55 chefs de poste, ajourné l'examen de 05 dossiers, dans l'attente de leur complément par les pièces ou les informations requises et rejeté 31 demandes pour non-respect des critères retenus.

Ont pris part aux travaux de cette session, la représentante de l'autorité gouvernementale chargée de la Communication, Leila Alaoui, le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la Culture, Abdelhamid Kraima, le représentant du CCM, Hamza Andaloussi Ben Brahim, ainsi que Sana El Kilali et Mohamed Alaoui Hassani et Omar Kamli, en leur qualité de personnalités reconnues pour leur expérience et leur compétence dans le domaine de l'industrie cinématographique, conclut le communiqué.