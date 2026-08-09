Maroc: Azilal/INDH - La coopérative « Tislit N'Ourtane » à Demnate, un modèle probant de l'autonomisation économique des femmes

Tirant judicieusement parti des potentialités naturelles dont regorge la région de Demnate, la coopérative « Tislit N'Ourtane » des plantes aromatiques et médicinales (PAM) s'érige en une expérience féminine prometteuse. Elle a réussi à faire des produits du terroir une véritable source de revenus et un levier d'autonomisation économique, incarnant ainsi de manière pragmatique les nobles objectifs de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Bénéficiant de l'appui substantiel de l'INDH, cette coopérative s'appuie sur la valorisation des PAM à travers une chaîne de production intégrée. Celle-ci englobe la distillation, l'extraction d'huiles essentielles naturelles, le conditionnement ainsi que la commercialisation d'une gamme variée d'huiles, de parfums et d'herbes médicinales. L'objectif est d'accroître leur valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante sur le marché national, tout en lorgnant vers l'international.

Ce projet s'inscrit en droite ligne des efforts déployés pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et encourager les activités génératrices de revenus (AGR). Il vise à favoriser l'auto-emploi et l'intégration des femmes, particulièrement en milieu rural, dans le circuit économique, tout en valorisant les ressources naturelles et les atouts territoriaux de la région.

L'activité de la coopérative ne se limite pas à la seule production. Elle intègre également des mécanismes modernes d'emballage et de conditionnement, couplés à une diversification des canaux de distribution. En plus des points de vente classiques et de la participation aux foires et manifestations économiques, « Tislit N'Ourtane » mise sur le marketing digital et noue des partenariats avec des sociétés de livraison pour s'adapter aux mutations du marché des produits naturels.

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Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la coopérative, Naima Tijani, a indiqué que le projet « Tislit N'Ourtane » est né d'une forte volonté de valoriser les plantes médicinales et aromatiques qui font la renommée de la région. L'ambition, a-t-elle expliqué, est de les transformer en produits à forte valeur ajoutée, tout en veillant à créer des opportunités d'emploi et à garantir l'autonomisation économique des femmes adhérentes.

Elle a, dans ce sens, souligné que le soutien de l'INDH a été déterminant dans l'éclosion de ce projet. Cette contribution a permis d'aménager le siège de la coopérative et d'acquérir les équipements nécessaires à la production et au conditionnement, ce qui a indéniablement favorisé l'amélioration de la qualité des produits, l'augmentation de la capacité de production et le renforcement de leur compétitivité sur le marché.

S'agissant des perspectives d'avenir, Mme Tijani a relevé que la coopérative parie, pour la prochaine étape, sur l'élargissement de son réseau de commercialisation, le renforcement de sa présence dans les salons nationaux et l'ouverture sur de nouveaux marchés. Cet élan s'accompagne d'un engagement continu en faveur de l'amélioration de la qualité et de l'investissement dans la formation et l'accompagnement, afin de pérenniser le projet et d'amplifier son impact socio-économique au profit des femmes et des jeunes de la région.

Le projet « Tislit N'Ourtane » figure parmi les initiatives qui reflètent l'impact palpable de l'INDH dans l'accompagnement des coopératives et des très petites entreprises (TPE). En leur fournissant le financement, l'encadrement et les équipements requis, l'Initiative optimise leurs chances de réussite et de pérennité, contribuant in fine à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des catégories cibles.

Conjuguant habilement valorisation des produits locaux et approche coopérative, cette expérience atteste de la place de plus en plus prépondérante qu'occupe l'économie sociale et solidaire. L'ESS s'affirme aujourd'hui comme un véritable catalyseur du développement local, générateur de richesse et d'emplois, tout en préservant les ressources territoriales et en consacrant le rôle de la femme en tant que partenaire incontournable du développement durable.