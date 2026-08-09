Maroc: Festival des Plages - Ouverture de la scène de Tanger dans une ambiance festive

Les soirées artistiques programmées à Tanger dans le cadre de la 22e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom ont débuté jeudi soir, dans une ambiance festive, rythmée par une forte affluence du public.

Après le succès retentissant de l'étape de M'diq, qui a donné le coup d'envoi officiel de cette édition et continue d'accueillir de nombreux concerts au gré d'une programmation riche et éclectique, le Festival a fait escale à Tanger, deuxième rendez-vous de cette manifestation estivale incontournable pour les amateurs de musique.

La soirée inaugurale de la scène tangéroise a été ponctuée par deux concerts, offrant au public un savoureux dialogue entre les rythmes du chaâbi marocain et les sonorités du raï, dans une programmation aux accents musicaux variés.

Le coup d'envoi de la soirée a été donné par l'artiste Yassine Assala, qui a interprété un bouquet de ses titres les plus populaires dans le registre chaâbi, notamment « Nmout 3la Bladi », « Moulay Abdellah » et « Daba Yhen Moulana », suscitant l'enthousiasme du public.

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La scène a ensuite accueilli Cheb Amrou, figure du raï marocain, qui a revisité certains de ses succès, dont « Galbi Adouya » et « Goult Nbattal », plongeant le public dans une atmosphère empreinte de nostalgie et d'émotion.

La soirée a réuni un large public composé de vacanciers, de résidents et de visiteurs de la ville, venus nombreux profiter des différentes prestations artistiques dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Les activités du festival se poursuivront, après l'étape de Tanger, dans les villes d'Al Hoceima et de Saïdia, confirmant le succès de ce rendez-vous artistique incontournable de la saison estivale.

Au total, près de 60 concerts gratuits sont programmés jusqu'au 21 août sur les différentes scènes accueillant les festivités, répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

Cette édition propose un programme artistique riche et éclectique réunissant des figures de proue de la scène musicale marocaine et arabe. Le public pourra ainsi profiter de performances couvrant divers genres musicaux, allant du hip-hop, du rap, de l'aïta et du chaâbi à la chanson marocaine moderne, en passant par le raï, la reggada, la pop arabe et la chanson orientale, sans oublier des prestations de troupes folkloriques et locales.

Selon les organisateurs, le Festival des Plages de Maroc Telecom s'est imposé, au fil de plus de deux décennies, comme un rendez-vous annuel phare, attirant des millions de spectateurs à travers le Royaume, tout en mettant en valeur la richesse et la diversité de la musique marocaine.