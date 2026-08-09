Ile Maurice: Infections respiratoires - Moins de cas, mais les virus circulent toujours

Les infections respiratoires demeurent présentes avec les changements de température observés ces dernières semaines, marqués par une alternance entre des périodes chaudes et plus fraîches. Selon le Dr Ashwamed Dinassing, Acting Director des services de santé, quelque 4 000 cas ont été recensés au cours de la semaine écoulée, contre environ 5 000 cas le mois précédent.

Plusieurs virus circulent actuellement, parmi lesquels l'adénovirus, le rhinovirus, le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus de la grippe AH1N1, AH3N2 et B, ainsi que le Covid-19.

Ces infections, bénignes pour la plupart, peuvent toute fois présenter davantage de risques pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques et les jeunes enfants.

Certaines peuvent évoluervers des complications, comme la bronchite, caractérisée par une inflammation des bronches provoquant une toux persistante, ou la pneumonie, qui touche les poumons et peut entraîner des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques ou une forte fièvre.

En parallèle, les autorités sanitaires ont recensé plus de 800 cas de gastroentérite et près de 300 cas de conjonctivite au cours de la même période.