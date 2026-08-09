Afrique de l'Est: « Les dirigeants érythréens font obstacle à la stabilité et au développement de la région », selon un professeur de l'université d'Uppsala

Addis Ababa — Les dirigeants érythréens, en place depuis longtemps, continuent de nuire à la stabilité et au développement de la région, a déclaré Ashok Swain, professeur à l'université d'Uppsala.

Ce professeur spécialisé dans la recherche sur la paix et les conflits au sein de cette université suédoise a souligné que les dirigeants érythréens jouaient une fois de plus un rôle perturbateur dans la Corne de l'Afrique, au lieu de mener une politique de développement national constructive.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a déclaré que le régime d'Asmara avait maintenu une posture belliqueuse au lendemain de l'accord de paix de Pretoria, qui a mis fin au conflit dévastateur dans la région du Tigray, en Éthiopie.

Des informations récentes indiquent que les forces militaires érythréennes, au mépris total du droit international, ont pénétré dans la région Tigray, le territoire le plus septentrional de l'Éthiopie, ravivant ainsi les inquiétudes quant aux activités d'Asmara visant à déstabiliser la région.

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Le régime érythréen, reconnu comme le principal opposant à l'accord de paix de Pretoria, soutient activement l'alliance anti-éthiopienne « Tsimdo ».

Sous le couvert de cette alliance, le régime utilise ouvertement une faction du Front populaire de libération du Tigray (TPLF), organisation interdite, comme intermédiaire pour relancer la guerre contre l'Éthiopie, militariser le Tigray et plonger la région dans un conflit dévastateur.

Loin de contribuer à la stabilité régionale, l'Érythrée agit d'une manière qui constitue une violation de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, a fait remarquer le professeur Swain.

« Ce que nous avons observé ces derniers mois, en particulier après l'accord de paix au Tigray, c'est que l'Érythrée ne se comporte pas comme elle le devrait en matière de respect de la souveraineté de l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Les inquiétudes concernant le comportement de l'Érythrée trouvent leur origine dans une longue histoire de conflits entre les deux pays voisins.

La guerre éthiopiano-érythréenne de 1998-2000 a fait des centaines de milliers de victimes et laissé des séquelles durables dans toute la région.

Ces tensions semblaient s'être apaisées en 2018 lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a conclu un accord de paix historique avec l'Érythrée, mettant fin à deux décennies d'hostilité et suscitant l'espoir d'une nouvelle ère de coopération régionale.

Cet accord a valu au Premier ministre Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix et a été largement salué dans toute la Corne de l'Afrique.

Le professeur Swain a déclaré que ces espoirs s'étaient en grande partie effondrés en raison des agissements des dirigeants érythréens.

S'adressant au Parlement éthiopien en début d'année, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué la politique de retenue adoptée par son gouvernement malgré les tensions croissantes avec l'Érythrée.

« Pendant cinq ans, nous avons lancé des appels et fait preuve de patience », a déclaré le Premier ministre aux députés. « Après notre arrivée au pouvoir, nous avons tenté de tourner la page sur les griefs du passé, estimant qu'il était inutile de s'y attarder. »

Le Premier ministre Abiy a rejeté les allégations selon lesquelles les tensions actuelles seraient motivées par la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge, affirmant que les relations s'étaient détériorées pendant la guerre du Tigray.

Il a révélé que les forces érythréennes avaient pénétré dans des zones situées derrière les positions éthiopiennes, commis de graves exactions et détruit des biens civils. Ces exactions ont exacerbé les tensions.

« Lorsque nos forces de défense se sont retirées d'Axoum, les forces érythréennes sont entrées dans la ville et ont procédé à des massacres de jeunes. Et lorsque nos forces ont atteint la ville d'Adigrat, elles ont constaté que l'usine pharmaceutique avait été pillée. Ces actes ont exacerbé les tensions », a précisé le Premier ministre.

Le professeur Swain a établi un lien entre le comportement de l'Érythrée sur la scène régionale et son système politique national, décrivant le pays comme étant dirigé par un régime autoritaire ayant un long passé de répression et de violations des droits de l'homme.

« Nous savons tous que l'Érythrée est dirigée par un régime non démocratique, caractérisé par toutes sortes de violations des droits de l'homme et d'autoritarisme », a-t-il souligné.

Évoquant le parcours de l'Érythrée depuis son indépendance, le professeur a déclaré que le pays avait gâché une opportunité historique.

« Je me trouvais en Érythrée au début des années 1990. C'était une époque pleine d'espoir. On s'attendait à ce que l'Érythrée se développe, mais cette opportunité a été complètement gâchée.

« Le développement en Érythrée n'a pas vraiment eu lieu. Au lieu de contribuer au développement, aux infrastructures et à la construction nationale, l'Érythrée est de plus en plus associée à la création d'instabilité dans la région. »

En revanche, il a décrit l'Éthiopie comme un État plus vaste et plus dynamique sur le plan économique, doté d'ambitions de développement importantes et d'une responsabilité plus large en matière de stabilité régionale.

« L'Éthiopie est un pays plus vaste, plus grand et économiquement bien plus solide que l'Érythrée », a-t-il déclaré. « Elle joue le rôle d'une puissance régionale responsable. »

Le professeur Swain a toutefois insisté sur la nécessité d'une réponse diplomatique plutôt que d'une escalade militaire.