Afrique de l'Est: « La dépendance de l'Égypte vis-à-vis du régime érythréen aggrave l'instabilité dans la région de la Corne de l'Afrique », selon le RSADO

L'Organisation démocratique Afar de la mer Rouge (RSADO) a averti que le soutien continu de l'Égypte au régime fragile de l'Érythrée risquait d'exacerber l'instabilité dans toute la Corne de l'Afrique et de compromettre la paix régionale.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le porte-parole de la RSADO, Nasreddin Ahmed, a souligné que Le Caire menait une stratégie susceptible d'intensifier le conflit dans l'une des régions les plus importantes au monde sur le plan stratégique.

Cette stratégie égyptienne vis-à-vis de l'Érythrée constitue un « pari perdant » reposant sur un régime de plus en plus fragile, a souligné le porte-parole.

M. Ahmed a déclaré que la soi-disant alliance « Tsimdo » n'est pas une initiative politique conventionnelle, mais un mécanisme conçu pour faire avancer un programme régional déstabilisateur.

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Selon lui, cette initiative vise à affaiblir les États voisins en exploitant les groupes armés, les organisations politiques et les divisions internes.

« Ce qu'on appelle Tsimdo n'est pas un projet politique ; c'est un projet visant à détruire des États et à semer la discorde parmi les peuples de la région », a-t-il déclaré, affirmant que cela reflétait un schéma d'ingérence régionale qui persiste depuis des décennies.

Il a fait valoir que cette initiative constituait une menace particulièrement grave pour l'Éthiopie, mettant en garde contre les tentatives visant à déstabiliser un pays comptant plus de 130 millions d'habitants.

L'agenda belliciste poursuivi par cette alliance contre nature pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières de l'Éthiopie et compromettre gravement l'architecture de sécurité globale de la Corne de l'Afrique, a averti Nasreddin en des termes on ne peut plus fermes.

Il a également accusé le régime érythréen d'avoir systématiquement créé, financé, formé et dirigé des groupes armés et d'opposition dans les pays voisins au cours des trois dernières décennies. Il a affirmé que ces activités étaient passées progressivement d'opérations secrètes à des actions plus visibles visant à attiser le conflit en Éthiopie et à perturber sa trajectoire de développement.

« Depuis plus de trois décennies, le gouvernement érythréen ne cesse de créer des groupes armés, de les soutenir et de les diriger pour déstabiliser leurs propres pays. Aujourd'hui, il tente de faire déborder le conflit en Éthiopie et d'entraver son développement », a-t-il déclaré.

Il a en outre affirmé que cette stratégie impliquait une coopération avec le TPLF, organisation interdite, dans le but d'affaiblir les institutions de l'État éthiopien et de prolonger le conflit interne.

Selon M. Ahmed, cette stratégie plus large vise à créer des crises, à attiser les conflits politiques et à saper les capacités de l'État afin d'entraver le développement économique et les initiatives d'intégration régionale dans toute la Corne de l'Afrique.

Abordant le rôle régional de l'Égypte, M. Ahmed a exhorté Le Caire à abandonner ce qu'il a qualifié d'approche conflictuelle et à privilégier plutôt des négociations directes avec l'Éthiopie, notamment sur les questions liées au Nil.

« L'Égypte devrait s'orienter vers des négociations avec l'Éthiopie au lieu de s'appuyer sur un régime érythréen fragile, car la stabilité régionale ne peut être atteinte par le conflit, mais par le dialogue et la coopération », a-t-il déclaré.

Il a averti que la persistance de l'instabilité dans la Corne de l'Afrique pourrait compromettre la sécurité de la mer Rouge, l'un des couloirs commerciaux maritimes les plus stratégiques au monde, faisant valoir que toute défaillance majeure en matière de sécurité dans la région aurait des répercussions internationales considérables.

Ahmed a également qualifié l'Érythrée de « foyer d'instabilité » dans la Corne de l'Afrique, accusant son gouvernement de soutenir des groupes armés dans des pays tels que la Somalie et le Soudan par le biais de la formation, du financement et de la coordination opérationnelle. Il a affirmé que ces activités avaient contribué à la prolongation des conflits et à l'affaiblissement des institutions étatiques dans toute la région.

Il a appelé les pays de la Corne de l'Afrique à renforcer leur coopération régionale et à résister collectivement aux ingérences extérieures et aux tentatives de déstabilisation, soulignant qu'une paix et un développement durables passaient par le respect de la souveraineté des États et un engagement régional constructif.

« Les peuples de la Corne de l'Afrique ne devraient pas payer le prix des projets géopolitiques d'autrui », a-t-il déclaré.