Cote d'Ivoire: Appui à la labellisation - Un vaste programme d'accompagnement déployé au profit des entreprises

Le programme de distinction «Le label des consommateurs africains», déploiera, dans les prochains jours, sur l'ensemble du territoire national, ses activités, au titre du premier semestre de l'année 2026. Il s'agit du Programme national de labellisation et d'accompagnement des entreprises.

La première vague est composée de 150 entreprises issues de différents secteurs d'activité, notamment le tourisme, l'hôtellerie, l'agroalimentaire, le commerce, la distribution, l'industrie et le Btp.

La cérémonie de démarrage officiel du programme s'est tenue le 5 août, au Plateau, en présence du directeur de l'informatique du ministère du Tourisme et des Loisirs, Fady Diarrassouba. Il a salué cette initiative qui permettra aux entreprises du secteur de renforcer la qualité de leurs prestations, assurant du soutien du ministère.

Pour sa part, Manuella Ollo, fondatrice et présidente du programme, a souligné que l'objectif est de promouvoir l'excellence, la qualité des services et la valorisation des entreprises africaines.

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Selon elle, le programme propose à chaque entreprise accompagnée un diagnostic complet, une feuille de route personnalisée, une formation de ses équipes et un accompagnement structuré sur 12 mois. Cela, avec pour finalité l'attribution du label des consommateurs africains, signe de reconnaissance et de confiance pour les consommateurs.

« Ce programme n'est pas un exercice de communication ou de marketing : c'est un accompagnement complet et opérationnel qui permet à chaque entreprise de se transformer en profondeur, de structurer ses pratiques et d'élever durablement la qualité de service offerte au consommateur africain », a-t-elle souligné.

Elle a précisé que l'accompagnement se fait en quatre étapes : la signature d'engagement, le diagnostic et la feuille de route, l'engagement financier et la formation ainsi que le déploiement.

« Ce programme national est l'aboutissement de plus de 10 ans de travail, au service des entreprises et des consommateurs africains. Labelliser 150 entreprises pour ce 1er semestre, c'est engager 150 organisations dans une transformation réelle et durable de leurs pratiques, au profit de celles et ceux qu'elles servent chaque jour », a-t-elle soutenu.