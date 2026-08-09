Cote d'Ivoire: ARTs culinaires - La 7e édition du concours « Talent Traiteur » lancée

La 7e édition du Grand Concours gastronomique « Talent Traiteur » a été officiellement lancée. L'annonce a été faite le jeudi 6 août 2026, lors d'une conférence de presse organisée dans un établissement hôtelier de Marcory.

Placée sous le parrainage du ministre Amadou Koné, cette nouvelle édition entend promouvoir les jeunes talents des métiers de la restauration et valoriser les produits locaux ivoiriens.

Le concours se déroulera en deux grandes phases de présélection. La première étape est prévue le 5 septembre 2026 à Bouaké et sera consacrée aux candidats résidant à l'intérieur du pays. À l'issue des épreuves, quatre candidats seront retenus pour poursuivre l'aventure. La seconde phase de présélection se tiendra à Abidjan, le 31 octobre 2026, afin de départager les candidats de la capitale économique. Au cours de cette étape, quatre participants seront également sélectionnés.

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Au terme de ces deux phases, les huit meilleurs candidats s'affronteront lors de la grande finale. Ils auront pour défi de cuisiner un repas destiné à 400 convives. Cette finale mettra ainsi à l'épreuve leur maîtrise technique, leur sens de l'organisation et de la gestion, ainsi que leur capacité à travailler sous pression.

L'initiateur du projet, Jonathan Bolou, a indiqué que cette initiative est née de sa passion pour la cuisine et, surtout, de sa volonté d'accompagner les jeunes artisans ivoiriens. « Talent Traiteur est aujourd'hui un concours gastronomique-spectacle qui valorise non seulement les meilleurs cuisiniers et restaurateurs, mais met également en lumière les produits locaux », a-t-il rappelé. Il a également annoncé que le concours sera désormais décliné en production télévisée.

Le président du jury, Jean-Louis Djédjé, a, par la suite, informé que les prestations seront évaluées sur trois critères essentiels, à savoir le goût, l'originalité de la recette et la qualité de la présentation des plats.

Représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes, par ailleurs maire de Bouaké, Marie Chantal épouse Degré, directrice socio-culturelle de la mairie de Bouaké, a souligné que le parrainage du ministre traduit l'engagement de la commune à accompagner cette initiative, qui allie gastronomie, culture et convivialité. « Bouaké ouvre grand ses portes à Talent Traiteur », a-t-elle déclaré.

À travers cette compétition, les initiateurs ambitionnent de détecter de nouveaux talents, d'encourager la professionnalisation des métiers de bouche et de contribuer au rayonnement de la gastronomie ivoirienne.

Partenaire de l'événement, le Réseau Initiative Côte d'Ivoire s'est engagé à accompagner les huit finalistes à travers le financement de leurs projets, à hauteur de 5 millions de Fcfa chacun.

Pour prendre part au concours, les candidats devront remplir plusieurs conditions : être âgés d'au moins 18 ans, fournir un curriculum vitae, présenter un projet à financer, disposer d'une carte nationale d'identité, fournir une photo d'identité et s'acquitter de frais d'inscription fixés à 10 000 Fcfa.