Cote d'Ivoire: Indépendance - Abbé-Broukoi célèbre le 66e anniversaire du pays dans la paix et l'unité

Le village d'Abbé-Broukoi, dans la circonscription administrative d'Anyama, a vibré, le vendredi 7 août 2026, au rythme de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.

Placée sous le thème national « Forces de défense et de sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement », la cérémonie a tenu toutes ses promesses, en présence du sous-préfet d'Anyama, Sylla Ladji Mori ; du maire de la commune, Fatim Bamba ; des conseillers économiques et sociaux ; de chefs traditionnels et de nombreuses personnalités.

Créé depuis 1930, Abbé-Broukoi est un village chargé d'histoire, situé entre les communes d'Anyama et d'Abobo, et peuplé de plus de 6 000 âmes.

Pour le sous-préfet d'Anyama, cette célébration s'inscrit dans une dynamique de proximité entre l'administration et les populations. « Cette célébration a pour objectif de rapprocher l'administration dans son ensemble des populations et de valoriser le village », a-t-il indiqué.

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M. Sylla a également rappelé que le 7 août demeure « une date fondatrice de notre histoire ». Il a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours des 66 dernières années, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité et des infrastructures.

Des avancées qui, selon lui, traduisent la modernisation du pays et contribuent à son dynamisme sur le continent africain, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara.

Anyama, terre de grands projets

Dans la circonscription d'Anyama, le représentant de l'administration a cité plusieurs infrastructures et projets structurants, dont le grand Centre d'animation et de formation pédagogique (Cafop) d'Abidjan, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, d'une capacité de plus de 60 000 places, le lycée technique d'Ebimpé, ainsi que la future cité olympique, la ligne 1 du métro d'Abidjan et le renforcement du réseau électrique.

Le sous-préfet a invité les populations à préserver ces acquis et à accompagner les efforts de développement. « En unissant nos forces, nos efforts, nous ferons d'Anyama une grande commune », a-t-il déclaré.

Aux forces de défense et de sécurité, il a demandé de poursuivre leur mission avec « le sens du travail » et de « l'excellence ». Quant aux chefs de village, il a rappelé leur rôle de premiers interlocuteurs entre l'administration et les communautés.

Sept troupes et une vingtaine de groupes civils au défilé

Moment fort de la célébration, le défilé de sept troupes des forces de défense et de sécurité. Une vingtaine de groupes issus de la société civile ont également pris part au défilé. Les communautés villageoises, celles issues des villages environnants, ainsi que des représentants de toutes les couches sociales ont apporté de la couleur et suscité une forte mobilisation à l'occasion de cette fête nationale.

Parmi les participants, les jeunes footballeurs de Thomasset Académie Football ont particulièrement retenu l'attention. Sous la conduite de leur coach, Atsé N'Sah Lionel, les jeunes joueurs ont gratifié le public de séances de freestyle (démonstrations techniques et jongles), devant les autorités et les invités.

« Le football a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. La Can 2023 a été remportée sur le sol d'Anyama, le 11 février 2024, ce n'est pas rien. Nous sommes là parce que nous voulons montrer que le football occupe une place importante dans le développement d'un pays. Avec nos enfants, nous voulons aussi transmettre cette passion et cette discipline », a expliqué l'encadreur.

La performance des jeunes footballeurs a également été l'occasion de célébrer la troisième étoile des Éléphants, conquise lors de la Coupe d'Afrique des nations, et de rappeler le rôle fédérateur du sport dans la construction de la cohésion nationale.

Tenon Abodou Jules, meilleur chef de village

La cérémonie a également été marquée par la remise du prix du meilleur chef de village de la circonscription d'Anyama. Dix candidats issus des 24 villages étaient en lice, sur la base de critères tels que les relations avec les autorités, l'ancrage communautaire, la valorisation des traditions et les actions de développement.

Le premier prix est revenu à Tenon Abodou Jules, chef du village d'Anyama-Adjamé, distingué pour sa bonne gouvernance et sa contribution à la réalisation d'un centre de santé, d'un siège moderne du village et d'un bâtiment de l'école primaire. Sa gestion transparente, ainsi que la passation pacifique du pouvoir avec son successeur, Sika Hervé, ont également été saluées.

Les chefs des villages d'Attinguié et d'Ebimpé, classés respectivement deuxième et troisième, ont été honorés.

À Abbé-Broukoi, la célébration du 7 août aura ainsi conjugué mémoire, patriotisme, cohésion sociale et développement, dans une mobilisation où toutes les forces vives ont partagé un même idéal : celui d'une Côte d'Ivoire unie et en paix.