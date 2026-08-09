Maroc: Kickboxing - La Marocaine Ambar Tesoudali sacrée à l'ISKA China Open 2026

La jeune kickboxeuse marocaine Ambar Tesoudali a été sacrée vendredi championne de sa catégorie à l'ISKA China Open 2026, disputé à Sanya, station balnéaire de la province insulaire chinoise de Hainan, au terme de plusieurs jours de compétition ayant réuni des athlètes venus des quatre coins du monde.

À seulement 14 ans, la jeune marocaine poursuit une ascension fulgurante sur la scène internationale en ajoutant un nouveau titre à un palmarès déjà bien fourni, confirmant son statut d'espoir du kickboxing marocain.

Son parcours n'a pourtant rien eu d'un long fleuve tranquille. Changements de programme de dernière minute, horaires de combats sans cesse repoussés et longues heures d'attente avant la finale ont mis à rude épreuve sa préparation mentale autant que sa résistance physique.

« Ce n'était pas mon meilleur combat, mais j'ai montré que je pouvais rester concentrée et trouver une solution lorsque les choses deviennent difficiles », a déclaré la championne marocaine après son sacre.

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Loin de se satisfaire de cette victoire, Ambar Tesoudali voit dans ce succès une nouvelle étape de sa progression. « Je suis très heureuse de ramener cette médaille d'or à la maison, mais je sais que je peux faire mieux. Cette victoire me motive à continuer à progresser et à travailler encore plus dur », a-t-elle souligné.

La cérémonie officielle de remise des médailles est prévue dimanche à Sanya, où la jeune Marocaine recevra officiellement son titre de championne de l'ISKA China Open 2026.

Organisé du 5 au 9 août au Centre international de conventions Mangrove Tree de Sanya, l'ISKA China Open & World Elite Invitational 2026 rassemble des combattants de nombreux pays dans plusieurs disciplines, notamment le muay thaï, le kickboxing, la boxe, les arts martiaux mixtes, le jiu-jitsu brésilien et le wushu.

Présenté par les organisateurs comme l'un des plus grands rendez-vous des sports de combat en Asie, le tournoi entend favoriser les échanges entre athlètes, entraîneurs et fédérations, tout en renforçant le rayonnement des compétitions de l'ISKA sur le continent.