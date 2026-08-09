Afrique Centrale: Marché boursier - La Banque postale du Congo officialise son entrée à la BVMAC

La Banque postale du Congo (BPC) a officiellement lancé, le 7 août à Brazzaville, sa société de bourse, BPC Bourse, désormais agréée par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf) et admise à exercer sur le marché financier régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC). Cette nouvelle filiale marque une étape stratégique dans la diversification des activités de la banque publique et de son ambition de « démocratiser » l'accès aux marchés financiers.

La cérémonie de lancement a réuni des membres du gouvernement, dont le ministre du Développement Industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, et le ministre délégué aux Industries touristiques, Prince Prince Bahamboula, ainsi que les responsables des institutions monétaires et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les dirigeants de la BVMAC et de la Cosumaf, y compris des investisseurs nationaux et internationaux.

Pour le directeur général de la BPC et président du Conseil d'administration de BPC Bourse, Calixte Médard Tabangoli, la création de la société boursière dépasse le simple cadre d'une nouvelle filiale. Elle s'inscrit dans une stratégie visant à compléter l'offre bancaire traditionnelle par des services d'intermédiation sur le marché des capitaux, afin de rapprocher les investisseurs des entreprises en quête de financements. « Cette cérémonie constitue une étape majeure dans l'histoire de notre institution. Elle marque l'aboutissement d'une ambition stratégique portée avec détermination : faire de la Banque postale du Congo un acteur financier universel capable d'accompagner les besoins de financement, d'investissement et de développement de notre économie », a déclaré Calixte Médard Tabangoli.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'officialisation de cette filiale boursière intervient après l'obtention de l'agrément accordé le 25 juin dernier par la Cosumaf. Cette étape est qualifiée d' « une reconnaissance de la solidité du projet et du respect des exigences de gouvernance, de transparence et de conformité », a indiqué le directeur général du groupe BPC. Il considère cette admission à la BVMAC comme un levier indispensable pour financer le secteur privé national, dont les besoins liés à l'industrialisation, aux infrastructures, à la transition énergétique, à la transformation numérique ou encore au financement des petites et moyennes entreprises nécessitent des ressources financières de long terme que le crédit bancaire ne peut, à lui seul, satisfaire.

Développer la culture boursière

BPC Bourse entend ainsi proposer des services d'intermédiation boursière, de réception et transmission d'ordres, de conservation de titres, de gestion de portefeuille, de conseil en investissement, d'ingénierie financière ainsi que l'accompagnement des entreprises dans leurs levées de capitaux et leurs introductions en Bourse. L'ambition affichée est également de favoriser une plus grande inclusion financière en permettant à un plus grand nombre de Congolais d'accéder aux produits financiers tels que les actions et les obligations cotées.

D'après le directeur général de BPC Bourse, Simon Bockondas, le faible niveau de culture financière demeure l'un des principaux freins au développement du marché des capitaux au Congo. Selon lui, la nouvelle société de bourse aura pour mission d'accompagner les investisseurs, les entreprises et les institutions publiques dans leurs opérations financières, tout en vulgarisant les mécanismes du marché financier auprès du grand public. Outre l'intermédiation boursière, BPC Bourse proposera des services de gestion de portefeuille, de structuration d'opérations financières, d'arrangement d'émissions obligataires ainsi que des conseils personnalisés en investissement.

L'appel du gouvernement

Intervenant à cette occasion, le ministre Michel Djombo a salué cette initiative qu'il a qualifiée d'une preuve de la capacité d'innovation des entreprises publiques congolaises. Il a toutefois invité les acteurs du marché financier à aller plus loin, en encourageant davantage d'entreprises privées opérant au Congo à s'introduire en Bourse. L'élargissement du nombre de sociétés cotées, a-t-il dit, permettrait non seulement d'accroître la profondeur du marché financier régional, mais également de favoriser une participation plus importante des investisseurs nationaux au capital des entreprises installées dans le pays.