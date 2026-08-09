Congo-Brazzaville: Accélération du développement - Le pays mise sur sa diaspora

8 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger organise, du 8 au 16 août, le programme « La République du Congo, terre d'opportunités pour tous ! », une initiative destinée à une délégation d'une vingtaine de Congolais établis à l'étranger. Cette démarche vise à renforcer les liens entre le pays et sa diaspora considérée comme un acteur stratégique du développement national.

Le ministre Constant-Serge Bounda avait promis, il y a un mois, à une délégation d'une vingtaine de personnes de séjournera à Brazzaville, à l'issue de la concertation avec ses compatriotes à Paris. Au cours de ce séjour, cette délégation découvrira les potentialités économiques, institutionnelles et sociales de la République du Congo à travers des visites de sites stratégiques et des rencontres avec les autorités publiques, les institutions nationales ainsi que les représentants du secteur privé. L'objectif est de favoriser l'émergence de projets d'investissement, de coopération et de transfert de compétences au profit du pays.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, portée par la feuille de route « Accélérons la marche vers le développement ». Les pouvoirs publics entendent mobiliser les compétences, l'expérience et les ressources des Congolais de l'étranger afin de renforcer leur contribution au développement économique, social et culturel du Congo.

Plusieurs secteurs prioritaires sont au coeur de cette dynamique, notamment la santé et la recherche médicale, l'intelligence artificielle, le numérique et la communication, la coopération décentralisée, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'agriculture, l'agro-industrie, ainsi que la culture, les arts et les industries créatives. Ces domaines sont identifiés comme des leviers essentiels pour accompagner la modernisation et la diversification de l'économie nationale.

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Le programme prévoit également la participation de la délégation aux festivités de la Fête nationale du 15 août. La mission s'achèvera par une cérémonie de clôture consacrée à l'évaluation des échanges, à l'identification de projets concrets et à l'élaboration d'une feuille de route destinée à pérenniser la collaboration entre le Congo et sa diaspora.

À travers cette initiative, les autoritésdu pays réaffirment leur volonté de faire de la diaspora un partenaire de premier plan dans la mise en oeuvre des politiques de développement, en favorisant un environnement propice aux investissements, au partage des savoir-faire et à une coopération durable avec les acteurs nationaux.

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