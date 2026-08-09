Afrique: Congo-Mali - Les deux pays envisagent le renforcement de leur coopération agricole

En visite à Brazzaville à l'occasion de la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo, le ministre malien de l'Agriculture, Ibrahim Samake, a été reçu le 7 août par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la recherche agronomique et de la sécurité alimentaire.

Les autorités congolaises et maliennes misent sur le partage d'expériences et de savoir-faire afin de relever les défis liés à la sécurité alimentaire, au développement agricole et à la modernisation des systèmes de production. L'objectif affiché est de formaliser cette coopération à travers un mémorandum d'entente qui favorisera les échanges d'expertise, la recherche agronomique, le développement de nouvelles variétés culturales ainsi que le renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Selon le ministre Ibrahim Samake, le Mali dispose d'une expérience reconnue dans la production des céréales, notamment le riz, le maïs et le sorgho, ainsi que dans les cultures industrielles telles que le coton. « Quand on parle de l'agriculture, le Mali est un pays très avancé dans la production des céréales, du riz, du maïs et de certaines cultures industrielles. Les deux pays ont beaucoup de choses à partager », a-t-il déclaré au sortir de la rencontre avec le président Denis Sassou N'Guesso.

L'émissaire malien a également insisté sur l'importance de la coopération dans le domaine de la recherche agricole. Selon lui, la mise en place d'un cadre de collaboration permettra de développer les échanges de variétés améliorées et de promouvoir des cultures adaptées aux besoins des deux pays. Il a notamment évoqué l'introduction au Congo de certaines variétés maliennes de sorgho, susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'alimentation du cheptel.

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L'élevage constitue également un axe majeur de cette coopération. Ibrahim Samake a rappelé que le Mali figure parmi les principaux pays d'élevage de la région sahélienne, avec un cheptel estimé à près de 25 millions de bovins et plus de 26 millions d'ovins. Cette expertise pourrait être mise à profit dans le cadre des futurs échanges entre les deux États. « Lorsque cette convention sera finalisée, elle profitera aux deux pays », a affirmé le ministre malien, saluant l'excellence des relations entre le Congo et le Mali.