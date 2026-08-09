Cote d'Ivoire: An 66 - Quand la fête de l'Indépendance rapproche la Côte d'Ivoire de l'OMS

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est également placée sous le signe de la coopération internationale en matière de santé. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé à Abidjan, mercredi 6 août 2026, en début d'après-midi, à l'invitation du Gouvernement ivoirien.

Présent dans le cadre des festivités officielles de l'An 66 de l'Indépendance, le patron de l'OMS doit profiter de ce séjour pour échanger avec plusieurs hauts responsables ivoiriens sur les avancées du système de santé ainsi que sur les défis auxquels le pays fait face.

Au cours de sa visite, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus doit notamment rencontrer le Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Nialé Kaba, ainsi que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba.

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Un dîner de travail est également prévu avec plusieurs membres du Gouvernement. Cette rencontre, à laquelle prendra part la Coordinatrice résidente du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, sera consacrée à une présentation des progrès réalisés par le système de santé ivoirien et à l'examen des principaux défis du moment.

Cette séquence devrait permettre de renforcer le dialogue entre les autorités ivoiriennes et l'organisation onusienne spécialisée dans la santé, alors que les enjeux sanitaires nécessitent une coopération internationale accrue.

La visite du Directeur général de l'OMS s'inscrit ainsi dans une dynamique de consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et l'organisation internationale. Elle intervient à la faveur d'un événement à forte portée symbolique pour le pays, qui célèbre ses 66 années d'indépendance.

Une visite dans un contexte sanitaire préoccupant

Le séjour du Dr Tedros intervient par ailleurs après une mission en République démocratique du Congo, où, selon l'OMS, une grave épidémie d'Ebola a déjà enregistré plus de 3 800 cas confirmés et environ 1 750 décès.

Cette situation rappelle l'importance de la surveillance épidémiologique, de la prévention et de la coopération entre les États et les organisations internationales face aux urgences sanitaires.

Le Directeur général de l'OMS doit achever sa visite en Côte d'Ivoire le 8 août, après une audience avec le Président Alassane Ouattara, avant de regagner Genève.

À travers cette visite, Abidjan entend également mettre en lumière les progrès réalisés dans le secteur de la santé et renforcer le partenariat avec l'OMS pour relever les défis sanitaires actuels et futurs.