Cote d'Ivoire: An 66 à Yopougon - Le Bibliobus de la Fondation Children of Africa apprécié par les enfants

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à Yopougon. Le défilé militaire, suivi des parades de fresques présentées par le chorégraphe Georges Momboye, le vendredi 7 août 2026, a connu un franc succès et les populations, en particulier les parents et les jeunes, ont affiché une grande satisfaction.

Les enfants, pour la plupart, se sont dirigés vers le Village de l'Indépendance, situé au quartier Sogefiha, précisément au terminus du bus 47. Sur place, ils se sont adonnés à des jeux, à la dégustation de chocolat et à la lecture.

Installé à cet endroit depuis près d'une semaine, le Bibliobus Tintin de la Fondation Children of Africa a permis aux tout-petits de découvrir de belles histoires adaptées à leur âge. Assis avec ses frères sous un parasol aux couleurs de la fondation, le petit Winner Kouassi, âgé de 7 ans, avait les yeux plongés dans un livre. Il prenait plaisir à lire le recueil de contes intitulé « Les Caprices du Roi Soleil ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est la première fois que je monte dans un bus rempli de livres. C'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé les histoires. Je suis content que la fête de l'Indépendance se déroule chez nous, à Yopougon. Merci à maman Dominique Ouattara pour le Bibliobus », a déclaré cet enfant, admis en classe de CE1 dans une école de la commune.

Comme lui, de nombreux enfants ont pris plaisir à découvrir les ouvrages mis à leur disposition par la Fondation Children of Africa.

Accueillant les visiteurs au Bibliobus, Mobio Mathieu, responsable du site, a confirmé que les enfants de Yopougon ont beaucoup apprécié cette initiative.

Il convient de noter qu'en plus de cette activité, ils ont pu immortaliser leur passage en prenant des photos avec la mascotte de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2023 organisée en Côte d'Ivoire.