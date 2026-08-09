Cote d'Ivoire: AN 66 - Abengourou - Le préfet engage la bataille contre les fléaux qui freinent le développement

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce vendredi 7 août 2026 à Abengourou, a été l'occasion pour le préfet du département et de la région de l'Indénié-Djuablin, Kouadio Kouassi Eugène, de lancer un appel à la mobilisation contre plusieurs maux qui entravent le développement de la région.

Dans son adresse à la population, le préfet s'est d'abord félicité des réalisations des collectivités locales en faveur des populations. Il a notamment cité la construction de châteaux d'eau, de centres de santé, de collèges de proximité et d'écoles, autant d'infrastructures qui contribuent, selon lui, à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Dans cette dynamique, Kouadio Kouassi Eugène a également annoncé la construction prochaine d'un marché de gros à Adonikro, dans la commune d'Abengourou. Le projet se trouve actuellement à l'étape de la procédure de purge des droits coutumiers des propriétaires terriens.

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Toutefois, malgré ces avancées, le préfet a relevé plusieurs défis auxquels la région reste confrontée. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de lutter contre l'orpaillage illégal, la prolifération de la drogue, la corruption, le désordre urbain, les mauvais résultats scolaires ainsi que les accidents de la circulation.

Face à ces préoccupations, il a exhorté les populations à renforcer l'union et la solidarité afin de venir à bout de ces différents fléaux. Pour le préfet, la conjugaison des efforts de l'ensemble des forces vives de l'Indénié-Djuablin permettra d'accélérer le développement de la région et de contribuer à hisser la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations.

Kouadio Kouassi Eugène a, par ailleurs, salué l'engagement des forces de défense et de sécurité ainsi que celui des différentes composantes de la société pour leur contribution à la paix, à la sécurité et au développement de la région.

La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs personnalités pour leur contribution remarquable au rayonnement de l'Indénié-Djuablin.

Le traditionnel défilé militaire, suivi de celui des différentes couches socioprofessionnelles, a mis un terme aux festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Abengourou.