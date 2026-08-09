Cote d'Ivoire: An 66 - À Bouna, la fête de l'Indépendance célébrée sous le signe de la paix et de la sécurité

La Côte d'Ivoire a célébré, ce vendredi 7 août 2026, le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance.

À Bouna, capitale de la région du Bounkani, cette commémoration a été marquée par un sentiment de fierté, de reconnaissance et d'espérance, avec un accent particulier mis sur la paix, la cohésion sociale et la sécurité.

Pour le maire de Bouna, Ouattara Bouraïma, cette journée revêt une dimension particulière pour les populations. « Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour nous. C'est un jour de joie », a-t-il déclaré, saluant la mémoire des générations qui ont oeuvré pour l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté.

Selon l'élu municipal, cette liberté constitue un acquis qui permet aux Ivoiriens de décider de leur avenir, de concevoir leur développement et d'entretenir des relations avec les autres nations dans un cadre libre et souverain. Il a, à cette occasion, exprimé sa reconnaissance aux générations précédentes pour le combat mené en faveur de la liberté.

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Ouattara Bouraïma a également salué l'action du président de la République, Alassane Ouattara, estimant que les populations de Bouna ressentent les effets des progrès et des réalisations enregistrés au cours de ses différents mandats. Il a formulé des voeux de bénédiction pour le chef de l'État et pour la Côte d'Ivoire.

Revenant sur le message du Président de la République à la nation à l'occasion de l'An 66, le maire de Bouna a retenu son caractère « rassembleur » et axé sur la réconciliation. Il a également relevé l'appel lancé aux Ivoiriens à redoubler d'efforts et à s'investir davantage dans le travail.

La sécurité, une responsabilité collective

La célébration a également été l'occasion de mettre en lumière les efforts déployés dans la région du Bounkani pour renforcer la sécurité. Dans son discours, le préfet de la région du Bounkani et préfet du département de Bouna, Chérif Brahima, a souligné l'importance des moyens humains et matériels mobilisés par l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Pour le représentant de l'État, la sécurité ne saurait toutefois relever uniquement des forces de défense et de sécurité. Elle constitue une responsabilité collective impliquant les jeunes, les femmes et l'ensemble des forces vives de la région.

Il a ainsi appelé les populations à s'éloigner des discours extrémistes et violents, à signaler tout fait suspect aux autorités compétentes et à renforcer leur collaboration avec les forces chargées de leur sécurité. Il a également salué le travail accompli par les différentes unités de défense et de sécurité présentes dans la région.

Lutte contre l'orpaillage illégal

Autre préoccupation évoquée à l'occasion de cette célébration : l'orpaillage illégal. Le préfet Chérif Brahima a distingué l'activité minière exercée dans le respect de la réglementation des pratiques clandestines, dont les conséquences peuvent être importantes sur la sécurité et l'environnement.

Il a notamment relevé les risques liés à l'orpaillage illégal, notamment la destruction de la faune et de la flore ainsi que la dégradation de l'environnement. Il a encouragé les opérateurs à se conformer à la réglementation et appelé les populations à accompagner les forces de l'ordre dans la lutte contre ce phénomène.

Le préfet a enfin invité les populations riveraines à renforcer leur collaboration avec l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) pour contribuer à la préservation du Parc national de la Comoé.

À Bouna, la célébration de l'An 66 de l'Indépendance apparaît ainsi comme un moment de communion nationale, mais aussi comme une occasion de rappeler les responsabilités de chacun dans la consolidation de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la préservation de l'environnement.