Gabon: Visite du Président de la République en Côte d'Ivoire - Une nouvelle journée placée sous le signe de la coopération économique et diplomatique

Cette nouvelle journée de travail du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été marquée par une série d'entretiens de haut niveau avec des acteurs économiques et diplomatiques, illustrant la dynamique de coopération engagée par le Gabon avec ses partenaires africains.

Poursuivant son agenda, le Chef de l'État a reçu une délégation du Groupe NSIA conduite par son Président, Jean Kakou Diagou. Les échanges ont porté sur le renforcement de la présence du groupe au Gabon ainsi que sur sa volonté d'accompagner les ambitions de développement économique impulsées par les plus hautes autorités.

Le Président de la République a ensuite accordé une audience à la délégation d'Aurion Capital conduite par son Fondateur et Directeur Général, Ali Diallo. Au cours de cette rencontre, le groupe a exprimé son intérêt pour un investissement dans le secteur stratégique de l'énergie, en cohérence avec les priorités de modernisation des infrastructures et d'amélioration des services essentiels définies par le Gouvernement.

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Le Chef de l'État s'est également entretenu avec l'Ambassadeur du Gabon en République de Côte d'Ivoire, Fabrice Boussougou Boussougou ainsi que l'ensemble du personnel diplomatique en service à Abidjan ainsi que le Consul général du Gabon a Bamako.

Cette rencontre a permis de saluer le travail accompli par la représentation diplomatique gabonaise, d'encourager la poursuite d'une diplomatie active au service des intérêts nationaux et de rappeler le rôle essentiel du réseau diplomatique dans le renforcement des relations bilatérales.

À travers cette série d'audiences, le Président de la République poursuit la mise en oeuvre d'une action diplomatique tournée vers l'attraction des investissements, le renforcement des partenariats stratégiques et la mobilisation de tous les leviers susceptibles d'accélérer le développement du Gabon au bénéfice des populations.