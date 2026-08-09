Gabon: La Coupe départementale de la Doutsila lancée à Mabanda sous le parrainage du Pr Charles Edgar Mombo

Le stade de Mabanda a abrité, mardi 4 août 2026, la cérémonie officielle de lancement de la Coupe départementale de la Doutsila. L'événement a été présidé par le Coordonnateur général de la compétition, et Directeur de cabinet du Ministre, Félicien Moukagni, représentant le parrain empêché, Pr Charles Edgar Mombo, d'ailleurs Commissaire Politique UDB, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte-parole du Gouvernement.

Cette compétition sportive rassemble six (6) équipes représentant les regroupements des quartiers de Mabanda et les villages du département de la Doutsila, avec pour objectif, de promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le développement du football local.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux temps forts : la bénédiction des équipements sportifs par le curé de la paroisse Saint-Pierre de Mabanda, acte dont la portée symbolisait les voeux de succès et de fair-play pour l'ensemble des participants. Le second a été la remise officielle des équipements, par Félicien Moukagni, Coordonnateur général de la compétition, au responsable du Comité d'organisation.

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Sur le terrain, le match d'ouverture a offert un spectacle riche en couleurs. Il a opposé le regroupement des villages Nzinga, Kota et Banda Mamba à la formation de Mabanda

Au terme d'une rencontre disputée et prolifique en buts, les deux équipes se séparent sur un score de trois (3) buts partout, lançant officiellement cette première édition.

La compétition se poursuit tout au long du mois d'août et s'achève le 22 du même mois à Mabanda avec la grande finale, qui consacrera l'équipe vainqueur de cette première édition.