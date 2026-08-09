Gabon: Une église à rassembler. Une mission à rebâtir. Un avenir à construire ensemble. Un projet missionnaire qui nous dépasse

L'Église Évangélique du Gabon n'est pas la propriété d'un homme, d'un groupe ou d'une génération. Elle appartient au Christ et sa mission nous engage tous.

Dans un contexte où notre Église doit retrouver pleinement sa force spirituelle, son unité et sa crédibilité, le moment est venu de regarder au-delà des ambitions personnelles pour nous consacrer à l'essentiel : la mission.

C'est le sens de la démarche du Pasteur Brice Okoué Ondo.

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Son ambition n'est pas de construire une Église autour de sa personne.

Elle est de construire, avec les fidèles, un projet missionnaire pour l'Église.

Un projet qui écoute les communautés, associe les pasteurs et les responsables, donne une place réelle à la jeunesse, valorise les femmes et les hommes de l'Église et mobilise toutes les forces vives de notre communauté.

Revenir à l'essentiel

Le véritable enjeu n'est pas seulement :

« Qui va diriger l'Église ? »

Mais plutôt :

Quelle Église voulons-nous transmettre à nos enfants ?

Quelle parole voulons-nous porter dans la société gabonaise ?

Quelle crédibilité voulons-nous retrouver ?

Quel témoignage voulons-nous laisser ?

Pour répondre à ces questions, notre Église doit remettre au coeur de son action :

La Foi -- retrouver la centralité de l'Évangile et la fidélité à notre doctrine.

La Formation -- mieux former les fidèles, les responsables et particulièrement notre jeunesse.

La Fraternité -- dépasser les divisions et restaurer les liens entre les communautés.

La Gouvernance -- promouvoir la responsabilité, la transparence et une gestion au service de tous.

La Mission -- faire de l'Église une présence chrétienne vivante, utile et crédible dans la société.

La Transmission -- préparer aujourd'hui les serviteurs et les responsables de l'Église de demain.

Une ambition qui nous rassemble

Le Pasteur Brice Okoué Ondo entend porter une vision fondée sur le service, le dialogue, le rassemblement et la transmission.

Son ambition n'est pas de faire triompher un camp.

C'est de faire avancer l'Église.

Son ambition n'est pas de construire autour de son nom.

C'est de construire avec les fidèles.

Son ambition n'est pas de rechercher une victoire personnelle.

C'est de contribuer à une victoire collective : celle de la mission de l'Église.

Bâtir Ensemble

Une Église crédible ne se décrète pas.

Elle se construit.

Elle se construit par la foi.

Elle se construit par l'écoute.

Elle se construit par le dialogue.

Elle se construit par la vérité.

Elle se construit par le service.

Et surtout, elle se construit ensemble.

C'est pourquoi le projet du Pasteur Brice Okoué Ondo se résume en une conviction forte :

« « Ne construisons pas une Église autour de nos ambitions personnelles. Construisons ensemble une Église capable de porter durablement la mission du Christ. » »

Un Homme. Un Parcours. Une Vision.

Un homme de foi.

Un homme de valeurs.

Un homme d'expérience.

Un homme de dialogue.

Un homme au service de l'Église.

Mais surtout :

Un serviteur qui veut construire avec nous, et non à notre place.

Rvd. Brice Okoué Ondo

Une église à rassembler.

Une mission à rebâtir.

Un avenir à construire ensemble.