Congo-Brazzaville: Affaires et attractivité

Avec le temps, le site de la Grande foire agricole du Congo, dans le département du Djoué-Léfini, prendra toute la place qui lui revient dans la mise en oeuvre du programme de diversification de l'économie nationale.

Après l'édition inaugurale, il y a six mois, le lancement le 5 août, pour deux semaines, de la deuxième édition, a suscité encore plus d'engouement. Non seulement de la part des exposants venus des quinze départements du Congo, non seulement de la part des officiels et des plus hautes autorités qui portent le projet, mais aussi du citoyen lambda.

Nous ne faisons pas allusion aux seules animations festives qui mettent l'ambiance le premier jour du lancement de la foire mais de ces Congolaises et Congolais attirés en nombre les jours suivants. Ils en ont entendu parler et veulent toucher du doigt la réalité: les éleveurs, les producteurs agricoles sont bien présents et proposent à la vente toutes sortes de produits de nos terroirs qu'il importe de valoriser.

L'on peut aussi apprécier l'aménagement du site, suffisamment vaste pour accueillir les commerçants de pays amis intéressés par cette expérience qui prend corps. Le défi consistera à en pérenniser les acquis de telle sorte que l'on puisse coupler les bonnes affaires et une attractivité en joignant l'utile à l'agréable.