Ile Maurice: 24 bénéficiaires pour les bourses additionnelles sur critères sociaux

La liste des 24 bénéficiaires des bourses additionnelles attribuées sur la base de critères de mérite et de critères sociaux a été rendue publique, hier, par le ministère de l'Éducation. Un communiqué publié le 10 mars dernier avait invité les candidats à soumettre leur demande pour l'attribution de 24 bourses dans le cadre de l'Additional Scholarships Scheme.

Ainsi, 16 bourses pour des foyers aux revenus ne dépassant pas Rs 40 000 par mois ont été attribuées. Seize bourses supplémentaires ont été décernées à des étudiants figurant parmi les 500 premiers du Scholarship Rank Orders List 2025 de Cambridge Assessment International Education, ou sur la Merit List de Rodrigues, selon le cas. Pour être éligibles, les candidats devaient également être issus d'un foyer dont le revenu mensuel cumulé des parents ne dépasse pas Rs 40 000.

Voici les bénéficiaires :

Science side - Boys

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Sooba Rohnak -- Piton State College Cytheree Julinio Rick -- Royal College Curepipe Zaza James Andrew -- Rabindranath Tagore Secondary School

Science side - Girls

Moussa Bibi Hajra Kawthar -- Queen Elizabeth College Soohun Bibi Nooriyah Tahirah -- Doha Secondary School Ramjahn Zainab -- Doha Secondary School

Economic side - Boys

Kinoo Mohamed Salmân -- Royal College Port Louis 'A' Canthiram Choodharshansing Yuvraj --Sir Leckraz Teelock State Secondary School

Economic side - Girls

Imrit Haadiya -- Gaetan Raynal State College Ambattu Chandran Aneeshara -- Queen Elizabeth College

Arts side - Girl

Meeram Naswiir Nudar -- France Boyer de la Giroday State Secondary School

Technical side - Boy

Dhunny Parish -- Mahatma Gandhi Institute Moka

Candidates nominated against vacant slots

Boodhun Krishna -- Royal College Port Louis 'A' Yardin Wayne Stevenson Nathanaël -- Queen Elizabeth College

Rodrigues

Mr COLLET James Henry Noann -- Rodrigues College Miss ALLAS Chloé Marie Amélia -- Rodrigues College

Huit autres bourses ont été attribuées sur la base des résultats obtenus aux examens du Cambridge Higher School Certificate (HSC) 2025. Pour être éligibles à cette catégorie, les candidats devaient être issus d'un foyer dont le revenu mensuel cumulé des parents ne dépasse pas Rs 20 000.

Voici les bénéficiaires :

Boys

Gougon Veer Kilan -- Royal College Port Louis 'A' Chan Yew Poa Patrick Bradley -- College Du Saint Esprit Dorestan Ryan Burny -- Ananias André Le Chou College Pierre Louis Michael -- Ananias André Le Chou College

Girls