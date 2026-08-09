Ile Maurice: 24 bénéficiaires pour les bourses additionnelles sur critères sociaux

La liste des 24 bénéficiaires des bourses additionnelles attribuées sur la base de critères de mérite et de critères sociaux a été rendue publique, hier, par le ministère de l'Éducation. Un communiqué publié le 10 mars dernier avait invité les candidats à soumettre leur demande pour l'attribution de 24 bourses dans le cadre de l'Additional Scholarships Scheme.
Ainsi, 16 bourses pour des foyers aux revenus ne dépassant pas Rs 40 000 par mois ont été attribuées. Seize bourses supplémentaires ont été décernées à des étudiants figurant parmi les 500 premiers du Scholarship Rank Orders List 2025 de Cambridge Assessment International Education, ou sur la Merit List de Rodrigues, selon le cas. Pour être éligibles, les candidats devaient également être issus d'un foyer dont le revenu mensuel cumulé des parents ne dépasse pas Rs 40 000.
Voici les bénéficiaires :
Science side - Boys
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- Sooba Rohnak -- Piton State College
- Cytheree Julinio Rick -- Royal College Curepipe
- Zaza James Andrew -- Rabindranath Tagore Secondary School
Science side - Girls
- Moussa Bibi Hajra Kawthar -- Queen Elizabeth College
- Soohun Bibi Nooriyah Tahirah -- Doha Secondary School
- Ramjahn Zainab -- Doha Secondary School
Economic side - Boys
- Kinoo Mohamed Salmân -- Royal College Port Louis 'A'
- Canthiram Choodharshansing Yuvraj --Sir Leckraz Teelock State Secondary School
Economic side - Girls
- Imrit Haadiya -- Gaetan Raynal State College
- Ambattu Chandran Aneeshara -- Queen Elizabeth College
Arts side - Girl
- Meeram Naswiir Nudar -- France Boyer de la Giroday State Secondary School
Technical side - Boy
- Dhunny Parish -- Mahatma Gandhi Institute Moka
Candidates nominated against vacant slots
- Boodhun Krishna -- Royal College Port Louis 'A'
- Yardin Wayne Stevenson Nathanaël -- Queen Elizabeth College
Rodrigues
- Mr COLLET James Henry Noann -- Rodrigues College
- Miss ALLAS Chloé Marie Amélia -- Rodrigues College
Huit autres bourses ont été attribuées sur la base des résultats obtenus aux examens du Cambridge Higher School Certificate (HSC) 2025. Pour être éligibles à cette catégorie, les candidats devaient être issus d'un foyer dont le revenu mensuel cumulé des parents ne dépasse pas Rs 20 000.
Voici les bénéficiaires :
Boys
- Gougon Veer Kilan -- Royal College Port Louis 'A'
- Chan Yew Poa Patrick Bradley -- College Du Saint Esprit
- Dorestan Ryan Burny -- Ananias André Le Chou College
- Pierre Louis Michael -- Ananias André Le Chou College
Girls
- Gungadin Gireesha -- Mahatma Gandhi Secondary School Solferino
- Bucksee Bibi Mariam -- Mahatma Gandhi Institute Moka
- Philippe Anne Cheyane Garine -- Rodrigues College
- Françoise Marie Emilie -- Ananias André Le Chou College