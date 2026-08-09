Afrique: L'IA, un levier de rattrapage pour les pays en développement ? La Banque mondiale y voit une opportunité historique, sous conditions

L'intelligence artificielle (IA) pourrait devenir un formidable levier de transformation pour les économies en développement, affirme la Banque mondiale dans son Rapport sur le développement dans le monde 2026. L'étude, intitulée « La promesse de l'intelligence artificielle », présente une première évaluation exhaustive des enjeux de l'IA pour les pays en développement.

Selon l'organisation internationale, «l'intelligence artificielle pourrait permettre aux pays en développement d'accomplir en une décennie ce qui prendrait autrement un siècle». Cette promesse ne se concrétisera qu'à condition d'agir rapidement pour combler les lacunes qui persistent dans l'accès à l'électricité, la connectivité, les compétences et la qualité des institutions, et éviter ainsi de se laisser distancer, souligne-t-elle dans son rapport.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'IA devrait davantage améliorer la productivité que supprimer les emplois, d'après le rapport qui indique que seuls 4,5% des emplois dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont exposés au risque d'automatisation par l'IA générative, contre 14,2% dans les pays à revenu élevé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, 16,2% des emplois dans les économies en développement pourraient enregistrer d'importants gains de productivité grâce à l'IA, contre 18,7% dans les pays à revenu élevé, poursuit le rapport précisant que le potentiel de l'IA dans les pays en développement ne réside pas dans le remplacement des travailleurs, mais dans l'augmentation de leurs capacités.

Pour Indermit Gill, premier vice-président et économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale, les économies en développement n'ont pas besoin de grands modèles ni de vastes centres de données pour tirer parti de l'IA. Il leur suffit d'adapter « des outils d'IA de petite taille et peu coûteux aux réalités locales » pour mettre à la portée de millions de personnes des services de meilleure qualité, des soins médicaux à la vulgarisation agricole, en passant par l'éducation et la justice.

L'IA est déjà à l'oeuvre dans la santé, l'agriculture et l'éducation

Sur les usages concrets de l'intelligence artificielle, le rapport indique que « l'IA aide déjà les populations, les entreprises et les gouvernements à résoudre des problèmes, à analyser des informations, à améliorer les prévisions et à fournir des services à plus grande échelle », dans les pays où le nombre de professionnels qualifiés, les registres fiables et les capacités publiques sont souvent limités.

Des applications sont déjà concrètes dans de nombreux domaines, notamment dans la santé, l'agriculture et les services publics où «les outils d'IA aident les médecins à poser un diagnostic, les agriculteurs à prendre de meilleures décisions et les entreprises à accroître leur productivité ».

Le recours à l'IA pourrait aussi améliorer le recouvrement des impôts, les programmes sociaux, la gestion des catastrophes, les soins de santé et l'éducation.

Tout n'est évidemment pas rose. La Banque mondiale estime que plusieurs obstacles sont considérables dans les économies en développement qui sont actuellement confrontées à leur plus faible croissance moyenne depuis trente ans. Le rapport estime néanmoins que l'IA pourrait sensiblement améliorer leurs performances tout en apportant des bénéfices concrets aux populations.

Combler les retards en infrastructures, compétences et institutions

Le problème, c'est que « les systèmes d'IA les plus avancés sont actuellement développés par un petit nombre de pays et d'entreprises, tandis que de nombreuses économies en développement manquent encore d'électricité, d'accès à internet, de données, de compétences et d'institutions nécessaires pour exploiter efficacement l'IA ».

Pour l'institution, rien de tout cela n'est possible sans investir d'abord dans les fondamentaux. Prenant l'exemple de l'Afrique subsaharienne, le rapport constate que près d'un tiers des écoles rurales restent privées d'une alimentation électrique stable, et plus des deux tiers ne disposent pas d'une connexion internet fiable.

Plus généralement, de nombreuses économies en développement manquent encore d'électricité, d'un accès à internet, de données, de compétences et d'institutions nécessaires pour exploiter efficacement l'IA. Cette situation accentue le risque d'exclusion de celles insuffisamment préparées et annonce une révolution à deux vitesses.

Evoquant les risques économiques et sociaux, le rapport estime par ailleurs que « sans mesures volontaires, l'IA pourrait creuser les écarts entre les nations, accentuer les inégalités au sein des pays, concentrer le pouvoir de marché, affaiblir la confiance dans les institutions publiques et créer de nouveaux risques pour la sécurité, les droits et la cohésion sociale ».

Enfin, si l'IA représente une opportunité historique pour les pays en développement, le rapport estime qu'ils doivent d'abord combler leurs déficits structurels pour prétendre en tirer pleinement profit.