Maroc: Ministère de l'Éducation nationale - La prochaine rentrée scolaire se déroulera comme prévu par l'arrêté n°047.26

La rentrée scolaire au titre de l'année 2026/2027 aura lieu aux dates officielles préalablement fixées, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n°047.26 du 3 juillet 2026 relatif à l'organisation de l'année scolaire, indique le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Les cadres et personnel du corps de l'administration éducative et de gestion et du corps de l'inspection, de l'encadrement, du contrôle et de l'évaluation, ainsi que du corps des administrateurs de l'éducation nationale, rejoindront leurs postes le 1er septembre pour signer les procès-verbaux de reprise de service, précise un communiqué du ministère.

De même, les cadres et personnel du corps de l'enseignement ainsi que du corps des professeurs-chercheurs en éducation et formation regagneront leurs établissements le 2 septembre pour effectuer la même démarche.

La journée du 3 septembre sera marquée par l'accueil des enfants du préscolaire, des élèves des première et deuxième années de l'enseignement primaire, de la première année de l'enseignement secondaire collégial et des troncs communs de l'enseignement secondaire qualifiant.

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En outre, l'accueil des élèves des troisième et quatrième années de l'enseignement primaire, de la deuxième année de l'enseignement secondaire collégial et de la première année du baccalauréat est prévu le 4 septembre, tandis que les élèves des cinquième et sixième années de l'enseignement primaire, de la troisième année de l'enseignement secondaire collégial et de la deuxième année du baccalauréat sont appelés à rejoindre leurs établissements le 5 septembre.

Le démarrage effectif et obligatoire des cours dans l'ensemble des cycles et niveaux d'enseignement est fixé au 7 septembre, alors que les cours pour les classes de l'éducation non formelle et des classes de la Deuxième Chance débuteront le 5 octobre.

À cette occasion, le ministère renouvelle son appel à l'ensemble des acteurs éducatifs et administratifs, aux familles ainsi qu'aux partenaires afin de se mobiliser collectivement pour assurer la réussite de cette rentrée scolaire et garantir le respect des temps scolaire et d'apprentissage au profit de l'ensemble des élèves dans tous les cycles et établissements d'enseignement, conclut le communiqué.