Gabon: 66e anniversaire de l'indépendance - Les Forces de défense à l'honneur lors d'un défilé de grande envergur

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a pris part ce jour, aux côtés de son homologue ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, et de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, aux cérémonies officielles marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire.

À son arrivée, le Chef de l'État arborait une écharpe blanche, ornée à chacune de ses extrémités des armoiries de la République gabonaise : un écu aux couleurs nationales, soutenu par deux panthères noires et rehaussé de franges en raphia. Un clin d'oeil à sa patrie, affirmant avec fierté l'identité gabonaise et l'attachement à son pays.

Étaient également présents à cette céremonie, plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles le Premier Ministre de la République de Guinée, le Ministre des Affaires étrangères de la République de l'Inde, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires, témoignant du rayonnement diplomatique de cette célébration.

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L'arrivée du Président Alassane Ouattara a été saluée par les honneurs militaires et une salve de vingt-et-un coups de canon, marquant l'ouverture de cette cérémonie solennelle.

La cérémonie s'est articulée autour de quatre temps forts : l'exécution de l'hymne national ivoirien, le défilé militaire pédestre, motorisé et aérien, la présentation du tam-tam parleur Ebrié « Djidji Ayokwé », puis une grande parade civile mettant en valeur la richesse culturelle et les savoir-faire de la Côte d'Ivoire.

Moment majeur de cette célébration, le défilé militaire a réuni les Forces de Défense et de Sécurité ivoiriennes ainsi que des détachements militaires venus de pays amis, notamment du Bénin, du Gabon et de l'Inde, illustrant l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent ces États.

Le détachement gabonais, conduit par le Commandant en chef de la Garde Républicaine, le Général de Brigade Antoine Balekidra, issu de la 29e promotion de l'École des Forces Armées de Bouaké, accompagné d'officiers gabonais formés en Côte d'Ivoire, a fièrement représenté les Forces de Défense gabonaises, témoignant de leur professionnalisme, de leur discipline et de la qualité de la coopération militaire entre Libreville et Abidjan.

La cérémonie s'est poursuivie avec une grande parade civile, véritable vitrine de la diversité culturelle ivoirienne. Les différents tableaux, mêlant traditions, musique, danse et créativité, ont offert un spectacle de grande qualité qui a rehaussé l'éclat de cette fête nationale.

Par sa participation à ces célébrations en qualité d'invité d'honneur, le Président de la République réaffirme l'excellence des relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire ainsi que la volonté commune des deux Chefs d'État de consolider une coopération exemplaire, fondée sur la confiance, la solidarité et une vision partagée du développement et de l'intégration du continent africain.