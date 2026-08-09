Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 aout 2026

revue de presse

Afrique du Sud : Il y a 70 ans, 20 000 femmes défiaient l’apartheid

Il y a 70 ans, le 9 août 1956, près de 20 000 femmes sud-africaines de toutes origines descendaient dans les rues de Pretoria pour défier l’apartheid. Leur cible : les lois imposant notamment aux femmes noires de porter un laissez-passer, document qui contrôlait leurs déplacements et limitait leur liberté.

Noires, Indiennes et quelques Blanches, elles avaient convergé vers les bâtiments de l’Union, siège du gouvernement, pour remettre une pétition au Premier ministre de l’époque, J.G. Strijdom.

Leur message, devenu historique : « Wathint’ abafazi, wathint’ imbokodo » — « Vous touchez aux femmes, vous frappez un rocher ». [Source TRT Afrika]

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CAN Féminine 2026 : L'Algérie et le Maroc se qualifient pour le carré d'As

Les premiers matchs des quarts de finale de la CAN Féminine 2026 ont été joués ce samedi. Au terme des deux affiches, l'Algérie et le Maroc ont validé leur qualification pour les demi-finales. Les deux sélections ont également composté leurs tickets directs pour la Coupe du monde 2027, au Brésil.

Côte d'Ivoire - Algérie, c'est la première affiche des quarts de finale de la CAN Féminine 2026. Au stade Moulay Rachid de Casablanca, la sélection algérienne a été renversante. Menée, elle a sorti une belle prestation en seconde période en inscrivant deux buts, aidée par deux bourdes de la gardienne de but ivoirienne, Diakité Aramatou. Elle s'est imposée 2-1.

Au stade Moulay El Hassan de Rabat, le Maroc a poursuivi son invinciblité à la CAN Féminine 2026. Mieux, les Lionnes de l'Atlas ont maitrisé totalement les Banyana Banyana sur les 90 minutes. Elles se sont imposées sur le score de deux buts à un. [Source SportNewsAfrica]

Niger: 22 morts, dont 17 militaires, dans une collision de 2 bus

Vingt-deux personnes, dont 17 militaires, ont trouvé la mort vendredi matin dans une collision frontale entre deux bus à Doukou Doukou, dans le département de Madaoua, a annoncé samedi le ministère nigérien des Transports et de l’Aviation civile.

L’accident s’est produit vers 08h00 à la sortie de Doukou Doukou, à quelques kilomètres du village de Rezi. Il a impliqué un bus de la société STM, en provenance de Madaoua, et un autre de SONITRAV, en provenance de Zinder et transportant essentiellement des militaires en fin de formation.

Le bilan provisoire fait également état de 37 blessés, selon le communiqué du ministère. [Source Apanews]

RDC : Kinshasa répond aux accusations d’exportation d’uranium vers la Chine avec le cobalt

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a réagi aux révélations d’une enquête publiée le 30 juillet 2026 sur la présence potentielle d’uranium dans des cargaisons de cobalt exportées vers la Chine.

Kinshasa met en avant des limites méthodologiques de l’étude scientifique citée dans l’enquête et annonce une série de vérifications, avec notamment l’appui sollicité de l’Agence internationale de l’énergie atomique. [Source Afrik.com]

Sénégal : 71 hommes renvoyés devant un tribunal dans le cadre de la répression de l’homosexualité

Au Sénégal, 71 hommes ont été renvoyés devant un tribunal pour « actes contre nature » après plusieurs mois d’enquête. Vingt-huit autres personnes ont bénéficié d’un non-lieu total, dans un contexte de durcissement de la législation.

Soixante-et-onze hommes vont être jugés au Sénégal dans le cadre de la vaste campagne de répression de l’homosexualité menée ces derniers mois dans le pays. Le parquet de Pikine-Guédiawaye, dans la région de Dakar, a annoncé vendredi soir leur renvoi devant le tribunal pour « actes contre nature » et « association de malfaiteurs ».

Au total, 99 personnes avaient été inculpées dans cette procédure. 28 ont finalement bénéficié d’un non-lieu total, tandis que les accusations de « mise en danger de la vie d’autrui » et de transmission volontaire du VIH ont également fait l’objet de non-lieux. [Source Africa Radio]

Centrafrique : Bangui sous le choc, un camion-citerne se renverse à Bimbo faisant au moins 20 morts

En Centrafrique, Bangui est sous le choc après un grave accident de la circulation survenu vendredi soir 7 août à Bimbo, au sud-ouest de la capitale. Un camion-citerne s’est renversé sur la rue des Sœurs, faisant au moins vingt morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un bilan provisoire.

D’après les premières informations recueillies, le drame serait lié à une défaillance technique du système d’air du camion. Le véhicule aurait alors perdu le contrôle avant de se renverser, fauchant plusieurs personnes et semant la panique dans le quartier. [Source RFI]

Burkina Faso : Le Vibra-Signe, une technique qui fait danser les sourds et malentendants

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso – Au rythme des tambours et du djembé, les danseurs de la compagnie Fientan évoluent avec précision sur scène. Pourtant, ils n'entendent pas la musique. Tous sont sourds ou malentendants. Leur secret : le Vibra-Signe, une technique de danse innovante mise au point par le chorégraphe burkinabè Yaya Sanou.

Fondée en 2018 à Bobo-Dioulasso, la compagnie Fientan est devenue une référence de la danse contemporaine inclusive au Burkina Faso. Son approche repose sur une méthode originale qui combine la langue des signes, les vibrations du sol et le toucher pour permettre aux danseurs de ressentir le rythme. [Source Africanews]

Développement stratégique : Le Gabon officialise son premier plan quinquennal 2026-2030

Le Commissariat général au Plan (CGP) a officialisé la publication du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, marquant ainsi le premier plan quinquennal de la Vème République. Selon les informations transmises par l’Agence gabonaise de presse (AGP), la date de la cérémonie officielle de présentation publique sera dévoilée très prochainement par les autorités.

Conçu sous la supervision du Commissaire général au Plan, Vulgain Andzembé Tsiegori, ce document stratégique traduit en actes concrets la vision politique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers son projet de société « Bâtissons l’édifice nouveau ». [Source GabonMediaTime]

Côte d’Ivoire-Botswana : Un nouveau partenariat pour accélérer la transformation minière

La Côte d’Ivoire veut s’inspirer de l’expérience minière du Botswana pour transformer son potentiel géologique en investissements et en valeur ajoutée locale. Abidjan et Gaborone ont signé, le 30 juillet, un accord de coopération couvrant les secteurs des mines et de l’énergie, avec l’ambition de renforcer les capacités ivoiriennes et d’accélérer le développement de nouvelles ressources.

L’accord porte sur plusieurs segments stratégiques : recherche géologique, exploration, diamant, or, minéraux critiques, gouvernance, formation et coopération institutionnelle. Pour Abidjan, l’enjeu est désormais de mieux convertir ses découvertes minières en production industrielle, emplois qualifiés et recettes économiques. [Source Fineco]

Au Bénin, l’opposition critique l’installation du Sénat présidé par Patrice Talon

Le parti Les Démocrates conteste la création du Sénat béninois et l’élection de l’ancien président Patrice Talon à la tête de la nouvelle Chambre haute. Désormais inscrite dans la loi, l’institution est appelée par l’opposition à garantir davantage de pluralisme politique.

Le Sénat béninois a été officiellement installé à Porto-Novo, avec Patrice Talon, ancien chef de l’État, élu à sa présidence. Le parti d’opposition Les Démocrates, qui s’était opposé à la réforme constitutionnelle à l’origine de cette nouvelle institution, a réagi par la voix de Habibou Woroucoubou, ancien député et secrétaire chargé de la mobilisation des ressources du parti au micro de Jean-Luc Aplogan. [Source Beninwebtv]