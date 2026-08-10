Afrique: CAN féminine 2026 - Le Maroc et l'Algérie qualifiés pour les demi-finales

8 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Maroc et l'Algérie ont décroché leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, à l'issue des quarts de finale disputés samedi

Ils valident également leur billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil

Le Maroc, pays hôte, a validé son billet en venant à bout de l'Afrique du Sud (2-1). Les Marocaines ont pris l'avantage en première période grâce à Ouzraoui (31e), avant de doubler la mise sur penalty par Aït El Haj (52e). L'Afrique du Sud a réduit l'écart à la 67e mn par Kgatlana, sans parvenir à égaliser.

De son côté, l'Algérie s'est qualifiée aux dépens de la Côte d'Ivoire, sur le même score (2-1) au terme d'un match renversant. Menées par les Ivoiriennes après l'ouverture du score à la 29e mn, les Algériennes ont égalisé en seconde période avant de prendre l'avantage à la 64e mn

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Avec ces deux succès, le Maroc et l'Algérie figurent dans le dernier carré de la compétition et disputeront les demi-finales prévues mercredi.

Les quarts de finale se poursuivent, dimanche, avec les matchs : Cameroun-Nigeria à 17h GMT et Malawi-Ghana à 20h GMT.

Le vainqueur du premier match affrontera le Maroc en demi-finale.

Le gagnant de la seconde rencontre jouera l'Algérie.

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