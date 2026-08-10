Angola: Des élèves angolais remportent 90 médailles aux Olympiades académiques

Luanda — Des élèves angolais ont remporté un total de 90 médailles d'or, d'argent et de bronze lors des Olympiades académiques, organisées du 2 au 9 août à Oxford, en Angleterre.

S'exprimant devant la presse, le président de l'Association nationale de l'enseignement privé (ANEP), António Pacavira, a indiqué que la délégation angolaise, composée de 80 étudiants, avait participé à différentes épreuves, avec des résultats particulièrement remarquables en mathématiques, en anglais, en chimie et en biologie.

Il a notamment cité l'obtention d'une médaille d'argent en chimie, une première pour des étudiants angolais, ainsi que plusieurs médailles de bronze en biologie.

En mathématiques, les élèves angolais ont également obtenu de bons résultats, tandis qu'ils se sont particulièrement distingués en anglais, a précisé António Pacavira.

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Pour le président de l'ANEP, ces résultats témoignent de l'existence d'un potentiel scientifique en Angola et de la capacité des élèves angolais à rivaliser au plus haut niveau international.

« Au-delà des médailles remportées, ces résultats montrent que l'Angola dispose d'un potentiel scientifique capable de rivaliser sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

António Pacavira a également souligné la contribution des enseignants aux performances des élèves, estimant que ces résultats mettent en évidence le potentiel humain dont dispose le pays.

« L'Angola dispose d'un potentiel scientifique et de bons enseignants, mais l'éducation ne peut porter ses fruits que lorsque l'ensemble du processus fonctionne correctement », a-t-il souligné.

La délégation angolaise était composée d'élèves issus de cinq établissements privés de Luanda, à savoir Elizângela Filomena, CEPI, Windows, Real et Século, qui ont concouru dans différents domaines de connaissance.

Cette participation a permis d'évaluer les performances académiques des élèves angolais dans diverses disciplines et de renforcer leur capacité à relever des défis académiques internationaux.

Pour António Pacavira, ces résultats constituent un encouragement à poursuivre les investissements dans la qualité de l'enseignement et dans la préparation scientifique des élèves.

Lors de la cérémonie de remise des prix, les étudiants étaient accompagnés de trois diplomates de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que du consulat général d'Angola.

La compétition a réuni plusieurs centaines de jeunes venus de différents pays et leur a offert, outre les épreuves de connaissances, des occasions d'échanges culturels entre les participants.

L'organisation d'Olympiades académiques internationales dans des centres d'excellence tels que l'Université d'Oxford constitue également une occasion de valoriser le parcours préuniversitaire des étudiants, en leur permettant de découvrir différents systèmes éducatifs et de se familiariser avec des environnements académiques internationaux.