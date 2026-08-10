Afrique: Cameroun-Maroc et Algérie-Malawi, affiches des demi-finales de la CAN féminine 2026

Le trophée qui attend les championnes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF TotalEnergies 2026.

Dakar — Le Cameroun et le Malawi ont validé, dimanche, leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, où ils affronteront respectivement le Maroc et l'Algérie.

Les demi-finales sont prévues mercredi, à partir de 17h GMT, entre le Maroc et le Cameroun, à Rabat, puis à 20h GMT entre l'Algérie et le Malawi.

Les quatre équipes sont également qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027, prévue au Brésil.

Le Cameroun a éliminé le Nigeria, tenant du titre, en s'imposant sur le score de 1-0. Nadjou a inscrit l'unique but de la rencontre à la 20e mn.

Les Camerounaises ont conservé cet avantage jusqu'au terme de la partie, décrochant ainsi leur qualification pour le dernier carré.

Le Nigeria, champion d'Afrique en titre et dix fois médaillé, quitte ainsi la CAN au stade des quarts de finale.

Le Malawi s'est, pour sa part, qualifié aux dépens du Ghana, battu sur le score de 2-1.

Le Ghana a ouvert la marque à la 7e mn par Boye-Hlorkah, avant que Chawinga ne permette au Malawi d'égaliser à la 12e mn.

Kadzere R. a inscrit le but de la victoire malawite à la 79e mn.