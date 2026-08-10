analyse

Entre le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, plus rien ne va. On est d'autant plus fondé à le penser que la dernière sortie du second lors d'un meeting à Linguère, le samedi 8 août dernier, est loin de caresser le premier dans le sens du poil.

Face à une foule nombreuse de militants acquis à sa cause, Ousmane Sonko n'est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer la gestion de Bassirou Diomaye Faye en dénonçant un profond écart entre les aspirations du peuple sénégalais et la réalité politique actuelle. « Les Sénégalais n'avaient pas voté pour ça. Les Sénégalais ne s'étaient pas battus pour ça. Des vies ne sont pas tombées pour ça. Des personnes ne sont pas allées en prison pour ça. Les Sénégalais s'étaient battus pour changer le système.

Les deux anciens compagnons ont manqué de maturité politique

Aujourd'hui, c'est ce même système qui est au palais et qui s'organise encore. ». Ces phrases traduisent l'abyssalité du fossé de la confrontation entre les deux hommes. Elles traduisent également la frustration que ressent l'ancien Premier ministre qui se retrouve aujourd'hui contraint de jouer le rôle d'opposant face à son ancien compagnon du fait de la création, par ce dernier, du parti KIIRAAY, « Les Patriotes Républicains ».

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Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que les deux hommes n'ont ni su préserver leur amitié ni réussi à surmonter leurs ego surdimensionnés ? Plutôt que de travailler en tandem pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais qui a placé en eux sa confiance, Faye et Sonko ont préféré se livrer à une querelle de leadership. Si Faye n'avait pas affiché son intention de briguer un second mandat, on n'en serait peut-être pas là.

Si Sonko n'avait pas fait preuve d'impatience de devenir calife à la place du calife, les choses auraient été peut-être différentes. En privilégiant, chacun, ses ambitions personnelles au détriment de l'idéal qui les a portés au pouvoir, les deux anciens compagnons ont manqué de maturité politique. Mais jusqu'où ira le duel entre les deux compagnons d'hier ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Mais une chose est certaine.

La hache de guerre est déterrée depuis que le locataire du palais de la République a porté sur les fonts baptismaux, le KIIRAAY. Et tout laisse croire que ce n'est pas demain la veille que ce duel de l'ancien duo, prendra fin. Il faut même craindre qu'il ne plonge le pays de la Terranga dans une instabilité politique. Le divorce étant consommé entre les deux hommes, chacun semble jouer son va-tout pour obtenir le maximum de sièges aux prochaines élections municipales et territoriales avant la présidentielle.

On peut même se risquer à dire qu'Ousmane Sonko mène une campagne avant l'heure. Car, le meeting de Linguère est loin d'être le premier et le dernier. Toujours est-il que le président du parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), se dit confiant quant à la victoire de son parti aux prochaines élections.

Le fossé se creuse davantage entre les deux camps

Et tout porte à croire qu'il travaille à se donner les moyens de ses ambitions. Parviendra-t-il à ses fins ? Les mois à venir nous le diront. En attendant, son allié d'hier devenu aujourd'hui son farouche adversaire, ne reste pas non plus les bras croisés.

Après le débauchage de cadres du PASTEF et des maires, Faye et son KIIRAAY semblent décidés à ratisser large à travers des alliances avec d'autres formations politiques. Et si, jusque-là, la date des prochaines élections n'est pas encore connue par le peuple sénégalais au point que le spectre d'un report plane sur ces échéances électorales, c'est du fait des calculs politiques.

C'est dire si chacun affûte ses armes. Et c'est de bonne guerre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fossé se creuse davantage entre les deux camps. De là à penser que la réconciliation est désormais impossible entre les deux anciens amis, c'est un pas que d'aucuns ont vite fait de franchir.

Et ils n'ont peut-être pas tort. En tout cas, l'inimitié entre les deux anciens compagnons semble avoir atteint un seuil irréversible. Reste à savoir qui l'emportera sur l'autre. Seul le peuple sénégalais qui a le dernier mot, en a la réponse. Ce dernier qui, à bien des égards, n'a aujourd'hui que ses yeux pour pleurer.

Car, si le duo d'hier ne l'a peut-être pas trahi, il l'a au moins déçu. C'est d'autant plus vrai que la concrétisation des promesses du PASTEF, se trouve aujourd'hui entravée par la querelle entre Faye et Sonko.