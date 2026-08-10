Maroc: Crise migratoire - L'UE salue l'action conjointe du pays et de l'Espagne

La Commission européenne a salué, le 8 août, les « efforts conjoints » du Maroc et de l'Espagne pour gérer la situation migratoire à Ceuta, une semaine après l'arrivée massive de migrants dans cette enclave espagnole située sur la côte Nord-africaine.

Bruxelles souligne notamment la poursuite des retours vers le territoire marocain, alors que l'épisode a ravivé les tensions autour de l'une des principales portes d'entrée irrégulières vers l'Union européenne (UE). La commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, a indiqué rester « en contact régulier » avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Selon elle, l'UE « apprécie les efforts conjoints du Maroc et de l'Espagne » pour maîtriser la situation. La responsable européenne affirme que la plupart des personnes arrivées à Ceuta seraient déjà retournées au Maroc et que les opérations se poursuivent. Bruxelles dit suivre leur évolution « de près », sans toutefois communiquer de bilan chiffré. Cette réaction européenne traduit l'importance croissante accordée à Rabat dans la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Le Maroc est devenu un partenaire stratégique de l'UE et de l'Espagne dans le contrôle des routes migratoires de la Méditerranée occidentale.

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Pour Madrid, la coopération marocaine constitue un élément central de la sécurisation de Ceuta et Melilla. Pour Bruxelles, elle participe plus largement à une stratégie visant à contenir les départs et à démanteler les réseaux de passeurs. L'épisode de Ceuta n'est toutefois pas seulement une question de contrôle des frontières. Il révèle la vulnérabilité persistante de l'Europe face aux mouvements migratoires massifs et la dépendance de sa politique de contrôle à l'égard de partenaires situés au Sud de la Méditerranée.

Dubravka Šuica a également dénoncé les réseaux de passeurs et leurs « fausses promesses », estimant que les organisations criminelles ne pouvaient être autorisées à « mettre en danger la vie des personnes ». La lutte contre les trafics constitue, selon elle, un « défi commun » nécessitant une réponse coordonnée entre Européens et partenaires méditerranéens.

L'épisode rappelle également la dimension humaine de la crise. Plusieurs dizaines de personnes auraient perdu la vie, principalement par noyade, lors des arrivées massives, même si aucun bilan officiel consolidé n'a été communiqué. Cette dimension tragique souligne les limites d'une approche exclusivement sécuritaire de la migration.

Ceuta, qui compte environ 84 000 habitants, reste ainsi un point stratégique de la frontière extérieure de l'UE. Après la crise de mai 2021, lorsque plus de 8 000 personnes avaient rejoint l'enclave en seulement 48 heures, la séquence actuelle confirme une réalité : la gestion de la migration entre l'Afrique du Nord et l'Europe repose désormais autant sur la coopération diplomatique que sur le contrôle des frontières.