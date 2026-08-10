Soudan: Le Premier Ministre s'informe des efforts de développement dans le secteur minier

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a rencontré dimanche le ministre des Mines, M. Nour Al-Da'im Taha, qui a déclaré à la presse que cette réunion a discuté les efforts du ministère pour développer le secteur minier et assurer l'or produit, ainsi que les politiques du ministère en matière de réglementation de l'exploitation minière traditionnelle et de gestion des différents marchés des métaux.

Le ministre a ajouté que la rencontre a porté sur le saut qualitatif enregistré récemment dans les exportations d'or grâce aux politiques prises par le ministère où les exportations d'or ont connu une transformation majeure, atteignant au cours des six derniers mois le total des exportations d'or de l'année 2025, Il a souligné que ce saut était le résultat du flux des exportations d'or par les canaux officiels.

Le ministre des Mines a indiqué que le Premier ministre a montré une grande compréhension et un soutien pour le ministère, saluant les efforts considérables déployés par le ministère dans tous les domaines.