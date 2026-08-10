Togo: Médecine certifiée

9 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de la Santé vient d'officialiser la liste des 359 formations sanitaires privées agréées.

Il invite les patients à vérifier qu'un établissement figure sur cette liste officielle avant toute consultation.

Cette actualisation vise à renforcer la sécurité des soins en permettant d'identifier les structures autorisées à exercer, tout en s'inscrivant dans les efforts engagés pour lutter contre les centres opérant en dehors du cadre réglementaire.

L'agrément certifie que les formations concernées répondent aux exigences médicales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.