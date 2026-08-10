Togo: Médecine certifiée

Le ministère de la Santé vient d'officialiser la liste des 359 formations sanitaires privées agréées.

Il invite les patients à vérifier qu'un établissement figure sur cette liste officielle avant toute consultation.

Cette actualisation vise à renforcer la sécurité des soins en permettant d'identifier les structures autorisées à exercer, tout en s'inscrivant dans les efforts engagés pour lutter contre les centres opérant en dehors du cadre réglementaire.

L'agrément certifie que les formations concernées répondent aux exigences médicales.