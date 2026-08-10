Togo: Appui direct aux familles sinistrées

9 Août 2026
Togonews (Lomé)

À Agoè-Nyivé, dans la banlieue de Lomé, une opération d'aide financière a été lancée par les autorités nationales en faveur des ménages affectés par les inondations survenues les 29 et 30 juin dans le Grand Lomé.

Au total, 26 603 personnes, bénéficieront chacun d'un transfert monétaire de 40 000 Fcfa pour répondre à leurs besoins les plus urgents.

Cette assistance représente une enveloppe globale de 1,1 milliard.

En complément, les familles sinistrées recevront également un kit de première nécessité comprenant un carton de savon, un seau, une natte et un drap.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba, a souligné que cette assistance constitue une réponse immédiate aux difficultés rencontrées par les populations affectées, rappelant qu'elle s'inscrit dans les actions engagées par le gouvernement pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles

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