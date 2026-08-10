Afrique de l'Est: L'aventurisme militaire du régime érythréen risque de replonger la Corne de l'Afrique dans le conflit

La Corne de l'Afrique est à nouveau confrontée au risque d'une escalade militaire et politique, alors que de nouvelles manoeuvres impliquant l'Érythrée, des acteurs politiques et militaires illégaux dirigés par le TPLF, ainsi que d'autres forces régionales et extérieures, menacent de compromettre la paix fragile obtenue après des années de conflit dévastateur.

Au coeur de ces préoccupations se trouve le Tigré, une région qui peine encore à se remettre des destructions, des déplacements de population et des souffrances humaines causés par la guerre de 2020 à 2022. Le conflit a pris fin avec la signature de l'accord de cessation des hostilités de Pretoria (CoHA), offrant à la région une occasion de s'engager sur la voie de la reconstruction, de la réconciliation et du dialogue politique.

Cette opportunité reste toutefois fragile.

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Des informations faisant état de nouveaux contacts militaires impliquant des responsables érythréens et d'anciennes figures militaires du TPLF au Tigray ont fait craindre que les désaccords politiques ne se transforment à nouveau en calculs militaires. Dans un contexte de tensions impliquant l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Égypte et des groupes armés de la région, de tels développements risquent de transformer les défis politiques internes de l'Éthiopie en une confrontation régionale plus large.

La question centrale n'est pas seulement de savoir quels acteurs politiques pourraient tirer profit de ces nouvelles alliances, mais aussi qui en subira les conséquences si celles-ci débouchent sur un nouveau conflit. Pour la population du Tigray, en particulier ses jeunes, la réponse est douloureusement familière.

Implication militaire étrangère

L'une des questions les plus préoccupantes concerne les informations faisant état de contacts entre des responsables militaires érythréens et des figures militaires du TPLF, organisation interdite, au sein du Tigray. Les informations faisant état de rencontres entre des dirigeants érythréens et des chefs de factions du TPLF sur le territoire éthiopien ont soulevé des questions quant à l'objectif, à l'autorisation et aux implications de tels contacts.

Si elle était confirmée, la présence de responsables militaires étrangers sur le territoire éthiopien sans l'autorisation du gouvernement fédéral soulèverait de sérieuses questions concernant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Le Tigray fait partie intégrante de l'Éthiopie et ne doit pas devenir un terrain propice à des calculs militaires extérieurs ou à une rivalité géopolitique.

Le moment choisi est également significatif. Le nord de l'Éthiopie a besoin de reconstruction, de relance économique, de réconciliation et de stabilité politique. Une reprise des opérations militaires risque de détourner l'attention et les ressources de ces priorités, tout en créant un climat propice à la résurgence de la méfiance et de la mobilisation.

Le gouvernement fédéral et le peuple éthiopiens ont exprimé à maintes reprises leur volonté d'éviter une nouvelle guerre, notamment une reprise des affrontements avec l'Érythrée. Pour préserver cette retenue, tous les acteurs doivent s'abstenir de toute mesure susceptible de créer des faits accomplis sur le terrain et de transformer progressivement les tensions politiques en confrontation militaire.

L'histoire des affrontements régionaux du régime érythréen

Les préoccupations actuelles s'inscrivent également dans le contexte plus large de l'histoire régionale de l'Érythrée. Depuis son indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie en 1993, Asmara a été impliquée dans une série de conflits militaires et de tensions diplomatiques avec ses pays voisins.

La guerre frontalière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui s'est déroulée de 1998 à 2000, reste l'illustration la plus frappante de la manière dont les différends politiques et territoriaux peuvent dégénérer en un conflit dévastateur. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées avant que l'accord d'Alger ne mette fin aux principales hostilités.

Le rapprochement de 2018 entre Addis-Abeba et Asmara a marqué une amélioration spectaculaire des relations et a fait naître l'espoir d'une transformation durable des rapports entre les deux pays. Pourtant, des préoccupations sécuritaires non résolues et des intérêts stratégiques divergents ont continué à façonner la politique de la région.

L'Érythrée a également connu de graves conflits et tensions sécuritaires impliquant le Yémen, Djibouti et le Soudan. Les détracteurs d'Asmara ont par conséquent accusé le gouvernement érythréen de s'appuyer fortement sur la pression militaire, les alliances stratégiques et les calculs sécuritaires pour faire valoir ses intérêts régionaux.

Quelle que soit l'interprétation de ces épisodes, l'histoire démontre le danger qu'il y a à laisser les conflits régionaux se militariser. La Corne de l'Afrique a maintes fois payé un lourd tribut lorsque les désaccords politiques ont été réglés par la force plutôt que par une diplomatie soutenue.

Le danger de la politique par procuration

Le contexte géopolitique plus large rend la situation actuelle encore plus complexe. La rivalité stratégique entre l'Égypte et l'Éthiopie, notamment au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne et des intérêts concurrents dans le bassin du Nil et en mer Rouge, a ajouté une nouvelle dimension aux calculs régionaux.

Tout alignement entre des acteurs extérieurs et des forces politiques nationales autour des divisions internes de l'Éthiopie pourrait aggraver l'instabilité. La possibilité que des intérêts régionaux concurrents convergent autour de groupes armés ou de factions politiques crée le risque de transformer les conflits internes en une confrontation par procuration.

Le réseau signalé, impliquant le TPLF, l'Érythrée, les forces alignées sur le Fano et des acteurs extérieurs tels que l'Égypte, est donc particulièrement préoccupant. Cette alliance, parfois désignée sous le nom de « Tsimdo », pourrait, si elle évoluait vers un accord politique ou militaire coordonné, transformer la région du Tigray en Éthiopie et les zones voisines en un théâtre de confrontation entre des intérêts stratégiques concurrents.

De tels accords peuvent offrir des avantages tactiques à court terme à certains acteurs. Mais les alliances formées autour d'un adversaire commun peuvent être intrinsèquement instables. Dès que les intérêts immédiats évoluent, d'anciens partenaires peuvent devenir des rivaux, laissant les civils subir les conséquences de conflits dont ils ne sont pas à l'origine.

Pour l'Érythrée, un engagement plus profond dans les affaires intérieures de l'Éthiopie pourrait exposer sa propre population à une nouvelle confrontation régionale coûteuse. Pour les forces alignées sur le Fano, la coopération avec d'anciens adversaires pourrait transformer des revendications politiques en un conflit plus large revêtant des dimensions nationales et ethniques. Quant aux acteurs extérieurs, exploiter les divisions internes de l'Éthiopie pour servir leurs intérêts stratégiques pourrait déstabiliser davantage une région déjà fragile.

Le peuple du Tigray ne doit pas payer

Le plus grand danger réside dans le fait que les jeunes Tigréens pourraient à nouveau servir de boucs émissaires aux décisions prises par les élites politiques et militaires. Au coeur de cette menace se trouve le régime érythréen, dont le recours de longue date à des acteurs intermédiaires et à l'aventurisme militaire a, à maintes reprises, sapé les efforts de paix et alimenté l'instabilité dans toute la Corne de l'Afrique.

Les jeunes de la région ont déjà subi la violence, les déplacements, les difficultés économiques et l'interruption de leur scolarité. Des milliers de familles continuent de subir les conséquences d'un conflit qui a bouleversé leurs moyens de subsistance.

Les informations faisant état d'une reprise des recrutements et d'une mobilisation prétendument coercitive dans la région du Tigray ont donc renforcé l'inquiétude de la population. De telles allégations exigent un examen rigoureux, de la transparence et une obligation de rendre des comptes. Toute tentative visant à reconstituer des structures armées ou à mobiliser les jeunes en vue d'un nouveau conflit menacerait non seulement la sécurité immédiate, mais aussi l'avenir de toute une génération.

Le Tigray n'a pas besoin d'une nouvelle campagne de mobilisation. Il a besoin d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'entreprises et d'institutions qui fonctionnent. Ses jeunes ont besoin d'opportunités pour étudier, travailler et fonder une famille, plutôt que d'être à nouveau précipités sur le chemin de la guerre.

L'avenir politique de la région du Tigray doit donc être assuré par le dialogue et des processus politiques légitimes. Toute tentative visant à regagner de l'influence par la confrontation armée risquerait de reproduire la tragédie même dont la région se remet encore aujourd'hui.

Une nouvelle confrontation entre l'Éthiopie et l'Érythrée ne resterait pas confinée à la frontière entre les deux pays. La Corne de l'Afrique est étroitement liée par la sécurité, le commerce, les migrations, les alliances politiques et les intérêts stratégiques.

Une nouvelle guerre pourrait entraîner des groupes armés, des États voisins et des puissances extérieures, provoquant une crise dont les conséquences humanitaires et économiques seraient difficiles à maîtriser. Elle pourrait perturber les voies commerciales, accroître les déplacements de population, aggraver l'insécurité alimentaire et détourner des ressources destinées au développement et à la reconstruction.

Pour l'Éthiopie, la reprise du conflit menacerait les progrès économiques et détournerait l'attention nationale des priorités de développement intérieures. Pour l'Érythrée, une nouvelle confrontation pourrait imposer des coûts humains et économiques supplémentaires à une population qui a déjà subi une militarisation prolongée. Pour le Tigray, les conséquences pourraient être catastrophiques, compte tenu du fait que la région ne s'est pas encore complètement remise de la guerre précédente.

La leçon générale à en tirer est claire : une confrontation militaire échappe rarement au contrôle de ceux qui l'ont déclenchée. Une fois la violence déclenchée, les calculs politiques peuvent rapidement céder la place à une catastrophe humanitaire.

Tous les habitants du Tigray devraient s'efforcer de renforcer la paix et la stabilité dans leur région en préservant l'accord de paix de Pretoria et en refusant de laisser les dirigeants déchus du TPLF, qui ont conclu une alliance contre nature avec des ennemis internes et externes, entraîner la population dans une guerre dévastatrice.

L'accord de cessation des hostilités de Pretoria (CoHA) a démontré que même l'un des conflits les plus destructeurs de la Corne de l'Afrique pouvait être résolu par la négociation. Son importance va au-delà de la simple cessation des hostilités. Il a ouvert la voie au dialogue politique et à la reconstruction après des années de violences dévastatrices.

Cette opportunité ne doit pas être compromise par de nouveaux préparatifs militaires.

Si les autorités érythréennes entretiennent des relations avec des acteurs politiques ou militaires au Tigray, la transparence est essentielle. Ces relations doivent respecter la souveraineté de l'Éthiopie et contribuer à la paix plutôt qu'à la déstabilisation. Les acteurs politiques et militaires belligérants du TPLF, quant à eux, doivent reconnaître que la confrontation armée ne peut apporter de solution durable aux désaccords politiques.

Le gouvernement éthiopien a également la responsabilité de faire preuve de retenue tout en traitant les questions de sécurité par des voies légales et diplomatiques. À cet égard, le gouvernement fédéral a déployé des efforts considérables pour faire preuve d'une retenue maximale malgré des préoccupations croissantes en matière de sécurité et des provocations répétées. Pour éviter une nouvelle guerre, il ne suffit pas d'être prêt sur le plan militaire ; il faut un engagement politique soutenu, des mesures visant à instaurer la confiance et une volonté sincère de toutes les parties de résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la force.

Le même principe s'applique aux acteurs extérieurs. Les puissances régionales et internationales devraient soutenir la paix, la reconstruction et le dialogue plutôt que d'encourager les divisions politiques susceptibles d'entraîner un nouveau cycle de violence.

La Corne de l'Afrique a suffisamment souffert des conflits alimentés par la méfiance, la rivalité et l'aventurisme militaire. La région se trouve aujourd'hui confrontée à un choix : préserver les fragiles acquis de la paix ou laisser les calculs politiques rouvrir l'une de ses lignes de fracture les plus destructrices.

Le Tigray ne doit pas devenir un champ de bataille pour les rivalités régionales. Le territoire éthiopien ne doit pas servir de théâtre à des manoeuvres militaires étrangères non autorisées. Et la jeunesse du Tigray ne doit pas être sacrifiée une nouvelle fois au profit des ambitions d'élites politiques et militaires rivales.

La responsabilité incombe à tous les acteurs. L'Érythrée doit éviter toute action menaçant la souveraineté de l'Éthiopie ou la stabilité régionale. Les forces politiques de la région du Tigré doivent poursuivre leurs objectifs par des moyens politiques pacifiques. L'Éthiopie doit continuer à faire preuve de retenue et à recourir à la diplomatie. Les puissances régionales et extérieures doivent résister à la tentation d'exploiter les divisions internes à des fins d'avantages stratégiques.

Les conséquences d'un échec s'étendraient bien au-delà des acteurs politiques directs. Des familles perdraient une nouvelle fois des êtres chers, des communautés seraient confrontées à des déplacements, le développement serait perturbé et une nouvelle génération hériterait du fardeau de la guerre.

Conclusion

La Corne de l'Afrique se trouve à un tournant décisif. La région a aujourd'hui l'occasion de consolider la paix obtenue par la négociation ou de retomber dans les schémas destructeurs du passé.

Pour le Tigray, la priorité doit être le redressement, la réconciliation et la reconstruction. Pour l'Éthiopie et l'Érythrée, elle doit être d'empêcher une nouvelle confrontation qui pourrait infliger des coûts énormes aux deux populations. Quant aux acteurs régionaux et extérieurs, leur responsabilité doit être de soutenir la stabilité plutôt que d'aggraver les divisions existantes.

L'accord de Pretoria a montré que le dialogue peut réussir là où la guerre échoue. Il faut donc préserver ses promesses d'une nouvelle militarisation et d'un aventurisme politique.

La population du Tigray a déjà payé un prix trop élevé pour la guerre. Son avenir ne devrait pas être déterminé par des alliances militaires forgées à huis clos ni par des calculs géopolitiques élaborés loin des communautés qui en subiraient les conséquences.

Le choix qui s'offre à la région est, en fin de compte, simple : préserver la paix et donner à une génération l'opportunité de se reconstruire, ou laisser l'aventurisme militaire rouvrir un conflit dont les blessures ne sont pas encore cicatrisées. La Corne de l'Afrique ne peut se permettre de faire le mauvais choix.