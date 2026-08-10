Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Parti de la prospérité (PP) placera le bien-être des citoyens et l'amélioration concrète de leur vie quotidienne au coeur de ses priorités pour les cinq prochaines années.

Dans une interview accordée à l'Oromia Broadcasting Network (OBN), le Premier ministre Abiy a présenté un programme ambitieux couvrant la souveraineté alimentaire, les services publics, la technologie, l'énergie, l'agriculture et le développement urbain.

Le Premier ministre a révélé que le gouvernement mènera une série d'initiatives visant à garantir que les bénéfices du développement profitent plus directement aux citoyens et améliorent leur qualité de vie.

Il a présenté le dialogue national en cours comme un instrument clé pour relever les défis politiques et sociaux de longue date de l'Éthiopie, affirmant qu'il pourrait aider à résoudre les problèmes qui se sont accumulés au fil des générations et contribuer à des solutions durables.

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Le Premier ministre a également souligné que la souveraineté alimentaire constituait une priorité stratégique pour la transformation économique de l'Éthiopie, tant au niveau régional que national.

Il a déclaré que le gouvernement intensifierait ses efforts pour améliorer la prestation des services publics tout en prenant des mesures plus fermes contre la corruption, le vol et l'inefficacité.

Les élus, a-t-il ajouté, ont la responsabilité d'honorer les engagements qu'ils ont pris envers les citoyens lors des élections et d'obtenir des résultats concrets.

Selon Abiy, la technologie jouera un rôle central dans cet effort. Le gouvernement prévoit d'étendre l'utilisation des technologies numériques à tous les secteurs afin de rendre les services publics plus accessibles, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des citoyens.

Évoquant les ambitions énergétiques du pays, le Premier ministre a mis en avant les grandes initiatives énergétiques qui devraient façonner la trajectoire de développement de l'Éthiopie au cours des prochaines années, notamment l'ambition du pays de produire de l'énergie nucléaire pour la première fois.

Il a décrit le programme d'énergie nucléaire comme une entreprise historique pour l'Éthiopie et l'Afrique, affirmant qu'il pourrait jeter des bases importantes pour les générations futures.

Abiy a également évoqué le secteur émergent du gaz naturel en Éthiopie, soulignant que le pays s'était attaché à développer ses ressources gazières depuis des décennies, mais qu'il avait jusqu'alors peiné à les exploiter pleinement.

Il a indiqué que l'Éthiopie extrayait désormais du gaz naturel et développait des industries capables de l'utiliser comme intrant industriel. Certains véhicules auparavant alimentés au diesel sont également convertis au gaz naturel, et un déploiement plus large de véhicules fonctionnant au gaz naturel est prévu dans les mois à venir.

Reconnaissant le rôle central de l'agriculture dans la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie, le Premier ministre a déclaré que ce secteur restait une pierre angulaire de l'économie, des moyens de subsistance et de la production nationale du pays.

Il a insisté sur la nécessité d'élargir l'accès des agriculteurs aux engrais, à l'irrigation, aux machines agricoles et aux technologies modernes afin d'accroître la productivité et de renforcer la souveraineté alimentaire.

Des machines sont importées pour soutenir la construction d'installations de production d'engrais, tandis que les réseaux d'irrigation sont étendus dans différentes régions du pays, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a noté que l'intensification de la culture des terres et l'agriculture en grappes ont déjà contribué à une augmentation de la production agricole, ajoutant que le gouvernement continuera à développer ces efforts.

Il a souligné que l'extension de l'irrigation est particulièrement importante pour permettre aux agriculteurs de produire tout au long de l'année plutôt que de dépendre principalement des précipitations saisonnières.

La production nationale d'engrais, a ajouté le Premier ministre, contribuera à réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements extérieurs tout en renforçant la capacité de l'Éthiopie à répondre à ses besoins en intrants agricoles.

Le Premier ministre a également mis en avant l'aéroport international de Bishoftu, actuellement en construction à Bishoftu, comme un projet phare dont l'importance dépasse les frontières de l'Éthiopie, le décrivant comme un investissement majeur dans l'avenir du transport aérien et du développement économique du pays.

En matière de développement urbain, le Premier ministre Abiy a déclaré que les programmes gouvernementaux de modernisation urbaine et de développement des corridors visaient en fin de compte à transformer les villes et à améliorer la qualité des services offerts aux habitants.

Ces initiatives visent à élargir l'accès au logement, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éclairage public et à d'autres services essentiels, tout en rapprochant les établissements d'enseignement et de santé des communautés.

Au-delà des infrastructures, ces projets devraient générer des emplois, stimuler l'innovation et créer des environnements urbains plus agréables à vivre, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'expérience acquise grâce aux efforts de modernisation urbaine d'Addis-Abeba servira de base à la transformation des villes dans toutes les régions d'Éthiopie au cours des cinq prochaines années.